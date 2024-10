Biblia o szacunku dla ciała

Przyznał, że nie ma reguły po jakim czasie dochodzi do rozkładu ludzkiego ciała. - Dużo zależy nie tylko od rodzaju trumny, w której zostało złożone ale także rodzaju grobu - czy mamy do czynienia z ziemnym czy murowanym - wskazał dyrektor zarządu cmentarza.

Kremacja w nauce kościoła

Więcej pogrzebów z urną niż z trumną

- Jedyne miejsca wykorzystywane obecnie u nas do pochówku to groby, w których osoby były złożone przed II wojną światową i od tego czasu minęło 99 lat i nikt się nimi nie interesował - powiedział duchowny. Wyjaśnił, że jeśli w takim grobie są jeszcze jakiekolwiek ludzkie szczątki, to jest on pogłębiany bądź są one przenoszone do specjalnego repozytorium, czyli miejsca, w którym składa się wszystkie ludzkie szczątki.