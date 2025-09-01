Logo TVN Warszawa
Targówek

Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno

Metro Kondratowicza
Stacja metra Kondratowicza znajduje się na wschodnim odcinku (archiwum)
Źródło: TVN24
Poranne utrudnienia w metrze. Pociągi linii M2 kursowały na skróconej trasie Bemowo - Trocka. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą. Po 9 utrudnienia się zakończyły.

Informację o utrudnieniach w kursowaniu pociągów drugiej linii metra ZTM podał w poniedziałek chwilę przed godziną 8.

"W związku ze zdarzeniem na stacji Kondratowicza pociągi linii metra M2 kursują na trasie Bemowo - Trocka" - czytamy w komunikacie. Oznacza to, że pasażerowie nie mogą korzystać także ze stacji Zacisze i Bródno.

Jak dodano, uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Kursowała na trasie: Metro Bródno 11 - Kondratowicza - Św. Wincentego - Kołowa - Handlowa - Unicka - Trocka - Metro Trocka 02 (powrót: Trocka - Borzymowska - Św. Wincentego.

Po godzinie 9 utrudnienia się zakończyły.

Mężczyzna dostał się na torowisko

- O godzinie 7.40 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który dostał się do tunelu torowiska. Wyszedł z niego samodzielnie. Na miejsce została wezwana karetka, ratownicy opatrują mężczyznę. Nie odniósł poważnych obrażeń - informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Dodała, że policjanci wyjaśniają na miejscu okoliczności zdarzenia.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

BródnoMetro WarszawskieKomunikacja Miejska
