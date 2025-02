Z zaparkowanych przy centrum handlowym aut zniknęła gotówka. Cztery osoby zatrzymane

Cztery osoby zatrzymane w sprawie kradzieży gotówki z aut Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci z warszawskiego Targówka zatrzymali czterech mężczyzn, którzy na jednym z parkingów włamali się do dwóch samochodów i skradli z nich 20 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Pełniący służbę w rejonie centrum handlowego policjanci otrzymali informację o kradzieży z włamaniem do dwóch zaparkowanych tam samochodów. Z informacji wynikało również, że osoby, które mogły dokonać przestępstwa, poruszały się dwoma pojazdami: fordem mondeo i alfą romeo.

Śledzili dwa auta

- Stołeczni wywiadowcy natychmiast przystąpili do działania. Podczas sprawdzenia parkingu zauważyli oba pojazdy, które zmierzały w kierunku trasy S8. Natychmiast udali się za podejrzanymi i śledzili samochody. Kiedy jeden z nich zatrzymał się na Pradze Południe przystąpili do działania. Na miejscu zatrzymali czterech mężczyzn narodowości gruzińskiej w wieku od 38 do 54 lat - poinformowała Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli dwa dowody rejestracyjne do forda mondeo i alfy romeo oraz umowy kupna - sprzedaży samochodów. Ford mondeo trafił na policyjny parking.

- Jak ustalili policjanci, samochód 27 stycznia 2025 roku został zarejestrowany na stacji paliw w Żabicach. Jego kierowca po zatankowaniu benzyny odjechał, nie płacąc za nią. W trakcie dalszych czynności, które wykonali już policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek, okazało się, że podczas kradzieży z włamaniem do bmw i forda transita zostało skradzione 20 tysięcy złotych i ładowarka do telefonu - wymieniła Adamus.

Gruzini aresztowani

Czterech obywateli Gruzji odpowie teraz za kradzieże z włamaniem do dwóch pojazdów. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

