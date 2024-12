Ulica Chodecka przed remontem Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Ulica Chodecka przeszła metamorfozę na niemal całej swojej długości, od Krasnobrodzkiej aż do Wyszogrodzkiej. Brakuje "kropki nad i" czyli remontu ostatnich kilkuset metrów drogi oraz budowy docelowego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Matki Teresy z Kalkuty. Niebawem się to zmieni.

Było niebezpiecznie

Audyt bezpieczeństwa przeprowadzony na skrzyżowaniu Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty w 2017 roku nie pozostawił żadnych złudzeń. "To miejsce było skrajnie niebezpieczne – zwłaszcza dla pieszych – trzy przejścia w obrębie skrzyżowania otrzymały noty 0,2 i 2. Dobrze się złożyło, że w okolicy Metro Warszawskie budowało kolejne stacje II linii. W ramach czasowej organizacji ruchu powstało tu tymczasowe rondo a wraz z nim poszerzone azyle na przejściach, o co apelowali audytorzy" - przypomniał Zarząd Dróg Miejskich.

Jak podkreślił, wprowadzenie ruchu okrężnego sprawdziło się, ale przez Chodecką nie są prowadzone już objazdy, więc docelowe rondo będzie miało mniejszy przekrój. "Dzięki temu piesi będą mieli do pokonania jeden pas, a nie jak dotychczas dwa" - zaznaczyli.

Rondo na ulicy Chodeckiej czekają zmiany Źródło: ZDM Warszawa

Rondo, parking i zieleń

Drogowcy zdecydowali, by tymczasowe rondo pozostało na stałe. W zeszłym roku rozstrzygnięto przetarg na projekt, który jest już gotowy.

Zakłada on, że zmieni się geometria wlotu ulicy Chodeckiej na odcinku od ronda do Żuromińskiej. Zyskają też kierowcy. Przybędzie równoległych miejsc do parkowania na jezdni Chodeckiej, a po jej zachodniej stronie pojawi się szpaler drzew.

"W ramach projektu chcemy wyremontować również ostatni, nietknięty odcinek Chodeckiej – od Wyszogrodzkiej do Balkonowej. Oprócz remontu jezdni i chodników przebudujemy też przejście dla pieszych przy Żuromińskiej. W audycie bezpieczeństwa otrzymało ono niską ocenę – 1" - zaznaczył ZDM.

Jak zapewnił, po wykonaniu wszystkich prac mieszkańcy będą mieli do dyspozycji wygodną, funkcjonalną i bezpieczną Chodecką – na całej długości.

Wykonawca wybrany

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Zarząd Dróg Miejskich otrzymał 7 milionów złotych na budowę nowego ronda. "Dzięki temu po odebraniu projektu będziemy mogli rozpocząć przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację prac w terenie. Chcemy, aby rozpoczęły się one już w 2025 roku" - zaznaczyli drogowcy.

Wraz z początkiem października ZDM ogłosił przetarg, który miał na celu wyłonienie wykonawcy prac. Przebudową ulicy Chodeckiej oraz budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Matki Teresy z Kalkuty było zainteresowanych aż 12 firm.

"Spośród przesłanych ofert wysokość wielu była poniżej przygotowanego wcześniej kosztorysu. Ostatecznie wybraliśmy opiewającą na niecałe 10,5 miliona złotych ofertę firmy Krol" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

284 miliony złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jak zapewnili drogowcy, budowa ronda na skrzyżowaniu Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty wpisuje się w długofalowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego podstawą jest kompleksowy audyt przejść dla pieszych. Jednocześnie w latach 2025-2028 Warszawa przeznaczy 284 miliony złotych na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drogowcy wymienili też działania, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najświeższe to zakończona budowa sygnalizacji na ulicach Maczka czy Rembielińskiej, ale także trwające budowy rond na skrzyżowaniach ulic Zawodzie i Augustówka oraz Krasińskiego i Przasnyskiej .