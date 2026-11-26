Pożar mieszkania, zamknięta ulica
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, pożar wybuchł w budynku mieszkalnym przy ulicy Samarytanki. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz straż miejska.
Ślady po pożarze widać na parterze i pierwszym piętrze. - Ogień strawił część elewacji nad wejściem do budynku oraz znajdujące się nad nim okno - opisał nasz reporter.
Utrudnienia w ruchu
Pożar został już ugaszony. Aktualnie strażacy sprawdzają budynek. W związku z działaniem służb ulica Samarytanki jest w tym miejscu zamknięta w obu kierunkach.
Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu działań strażaków w ciągu ulicy Samarytanki występują utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 212.
"Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową w obu kierunkach ulicami : … - Gilarska - Rolanda - Spójni - Krośniewicka - Łokietka - Jórskiego - … . Czasowo zawieszone zostało funkcjonowanie przystanków : Łokietka 02 , Samarytanki 01 i 02 oraz Rolanda 01" - poinformował ZTM.