Pożar mieszkania na Targówku Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, pożar wybuchł w budynku mieszkalnym przy ulicy Samarytanki. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz straż miejska.

Ślady po pożarze widać na parterze i pierwszym piętrze. - Ogień strawił część elewacji nad wejściem do budynku oraz znajdujące się nad nim okno - opisał nasz reporter.

Pożar mieszkania na Targówku Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar mieszkania na Targówku Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu

Pożar został już ugaszony. Aktualnie strażacy sprawdzają budynek. W związku z działaniem służb ulica Samarytanki jest w tym miejscu zamknięta w obu kierunkach.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu działań strażaków w ciągu ulicy Samarytanki występują utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 212.

"Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową w obu kierunkach ulicami : … - Gilarska - Rolanda - Spójni - Krośniewicka - Łokietka - Jórskiego - … . Czasowo zawieszone zostało funkcjonowanie przystanków : Łokietka 02 , Samarytanki 01 i 02 oraz Rolanda 01" - poinformował ZTM.