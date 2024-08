"Krzyknął, że to napad, uderzył ją, wciągnął na zaplecze, bił pięścią po twarzy i groził śmiercią"

Do napadu doszło 14 sierpnia w lombardzie na Targówku. - Kilka minut przed zamknięciem lokalu do środka wszedł wysoki zamaskowany mężczyzna w wieku około 30-40 lat. Gdy pracownica oznajmiła, że jest już zamknięte krzyknął, że "to napad", uderzył ją, wciągnął na zaplecze, bił pięścią po twarzy, podduszał i zaatakował gazem. Groził też kobiecie śmiercią, kierując w jej stronę przedmiot przypominający broń. Napastnik chciał dostać się do sejfu, jednak został spłoszony przez przypadkową osobę, która weszła do lombardu. Uciekając, ukradł torebkę należącą do kasjerki, w której był portfel, dokumenty i telefon - opisuje w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji. - Na alarm, który kobiecie udało się uruchomić po ucieczce napastnika zareagowało dwóch pracowników ochrony. Agresywny mężczyzna również ich zaatakował gazem - dodaje.