Abolicja za kradzież wody i zrzucanie ścieków. Wodociągi wydłużają termin

Produkcja wody kranowej, a także oczyszczanie ścieków to zadania pochłaniające ogromne koszty. Mieszkańcy za dostawę wody oraz odbiór ścieków płacą co miesiąc kwotę ustaloną przez Radę Warszawy. Jednak nie wszyscy korzystają z dostaw wody w oparciu o zawarte umowy, a tym samym nie poczuwają się do zapłaty.

Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela posesji. Mówi o tym art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak podają wodociągi warszawskie, wielu mieszkańców obchodzi go i zrzuca ścieki "na dziko". Podobnie jest w przypadku przyłączy wodociągowych. "Koszty pobieranej w taki bezumowny sposób wody de facto pokrywają pozostali mieszkańcy, czyli ci, którzy przyłączyli się legalnie i uczciwie dokonują opłat" - czytamy w informacji prasowej. W czerwcu MPWiK, chcąc ukrócić proceder bezumownego poboru wody i odprowadzania ścieków, w ramach akcji "Abolicja" zaproponowało zwolnienie odbiorców z zaległych opłat, w zamian za uregulowanie stanu przyłączenia.

W związku z popularnością akcji zdecydowano o wydłużeniu terminu zgłaszania nielegalnego korzystania z usług. Można to zrobić do 31 sierpnia.

"Przypominamy, że warunkiem skorzystania z abolicji jest dobrowolne zgłoszenie się właściciela lub użytkownika nieruchomości, który bezumownie korzysta z dostawy wody lub odprowadzania ścieków" - podkreślili wodociągowcy.

Jak zaznaczyli, osoby, które dobrowolnie zgłoszą bezumowne korzystanie z usług i zechcą podpisać umowę, będą mogły skorzystać z bonusów. Jest nim zwolnienie z kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia, a także zwolnienie z opłat za dotychczas bezumownie dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki. Obciążenie za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki będzie odbywać się od dnia zgłoszenia.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać w Dziale Obsługi Klienta przy placu Starynkiewicza 5 i przy ulicy Zaruskiego 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie dokumentów na adres e-mail dok@mpwik.com.pl.

Na stronie internetowej MPWiK znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad skorzystania z abolicji oraz niezbędne do wykonania czynności w celu uregulowania stanu przyłączenia się do sieci.