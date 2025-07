Wisła pobiła rekord najniższego stanu

Poziom wody w Wiśle wciąż maleje Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Według najnowszych danych opublikowanych w piątek o godzinie 6 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poziom wody w Wiśle wynosi 19 centymetrów. Jeszcze w czwartek wodowskaz pokazywał kolejno 22 i 21 centymetrów. Piątkowy stan synoptycy określili jako "poniżej minimum okresowego". Absolutne minimum wartości to 20 centymetrów i ten próg został właśnie przekroczony.

Według kolejnych prognoz sytuacja może ulec jeszcze znacznemu pogorszeniu. IMGW prognozuje, że w niedzielę poziom wody w Wiśle może spaść nawet do 14 centymetrów.

Coraz niższy poziom Wisły Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Niechlubny rekord pobity

Jeszcze we wrześniu zeszłego roku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że stan wody w Wiśle przy bulwarach wynosił 20 centymetrów. Ten niechlubny rekord w historii pomiarów został właśnie pobity. To były wówczas najniższe wartości od 1951 roku. Jak podawał IMGW, od tej daty "dokładnie mierzone są minima i maksima". Choć historycznie pierwszego pomiaru dokonano już w 1798 roku na wysokości mostu łyżwowego (dziś znajduje się tu kładka pieszo-rowerowa), danych z tamtych czasów nie możemy porównać z tymi obecnymi. Nie gwarantują dokładnego przeliczenia na dzisiejszy stan wody, co wynika z innej metodologii prowadzenia badań.

Coraz niższy poziom Wisły Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Sytuacji sprzyjała fala upałów, która przeszła w ostatnim tygodniu nad krajem. Według synoptyków tvnmeteo.pl, w najbliższych dniach nadciąga jednak chwilowe ochłodzenie - temperatura w piątek i w sobotę spadnie nawet o kilkanaście stopni, a na niebie pojawi się więcej chmur. Wysokie temperatury wrócą już jednak w niedzielę, a termometry pokażą znowu około 30 stopni.

Pogoda w piątek Źródło: tvnmeteo.pl