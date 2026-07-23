Śródmieście Remonty torowisk. W weekend duże utrudnienia w centrum

Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ruch tramwajów zostanie wstrzymany na ulicy Marszałkowskiej i Andersa, między Stawkami a Nowowiejską. Nie będą kursowały tramwaje linii 15, 16, 17 i 18. Autobusy linii 151 i 520 będą kursowały na trasach wydłużonych do Placu Bankowego.

Tramwaje na objazdach

Zmienią się trasy linii 4, 22, 27, 76, 79 oraz turystycznych 36 i T. Składy linii 4, 79 i T ominą nieprzejezdny odcinek swoich tras równoległymi Aleją Niepodległości, Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II.

Trasa linii 22 będzie wydłużona do Metra Młociny; a 27 na Białołękę, do Tarchomina Kościelnego (ulicami Słowackiego, Marymoncką, Aleją Wittek, Kuklińskiego, Trakt Nadwiślański, Światowida). Tramwaje 76 nie pojadą do Miasteczka Wilanów, tylko od Stawek zostaną skierowane do pętli Marymont-Potok.

Tramwaje linii turystycznej 36 w ten weekend będą miały trasę prowadzącą przez Pragę - z ulicy Andersa pojadą Międzyparkową i Słomińskiego na Most Gdański, a następnie Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową, Targową, Aleją "Solidarności" do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego; potem Aleją "Solidarności" do Alei Jana Pawła II, Chałubińskiego, Alei Niepodległości, Nowowiejskiej i stałej trasy na Ochocie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie. Na razie tylko częściowo

Na trasy wyjadą składy dwóch linii uzupełniających: 75 i 77. Linia 75 będzie kursowała z pętli P+R AL. Krakowska ulicami: Grójecką, Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Woronicza, Wołoską, Marynarską do pętli PKP Służewiec. Natomiast linia 77 będzie kursowała z Żerania FSO, Jagiellońską, Ratuszową, Targową, Aleją "Solidarności", Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Rakowiecką, św. Boboli, Wołoską, Marynarską do PKP Służewiec.