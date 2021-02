Trzaskowski: jedno ministerstwo zmusza nas do podwyżek za śmieci, drugie nasyła na nas prokuraturę

Prokuratura zwróciła się do sądu administracyjnego o wstrzymanie wykonania warszawskiej uchwały śmieciowej. Władze stolicy twierdzą, że zawiera ona takie same zapisy, jak uchwały przyjmowane w tej sprawie przez inne polskie miasta. - Ministerstwo Klimatu zmusza nas do podwyżek za śmieci, a Ministerstwo Sprawiedliwości nasyła na nas prokuraturę - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

We wtorek działania prokuratury skomentował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. - Jedno ministerstwo (Klimatu) zmusza nas do podwyżek za śmieci, drugie ministerstwo (Sprawiedliwości) nasyła na nas prokuraturę - stwierdził. Zaznaczył też, że prokuratura "kwestionuje rozwiązania" oparte na ustawie z lipca 2019 roku, która została znowelizowana z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. - Gdyby przyjąć tok rozumowania prokuratury, to uchwały wszystkich gmin w tym zakresie należałoby uznać za wadliwe. Dziwnym trafem jest tak, że tylko warszawskie uchwały są zaskarżane przez prokuraturę, mimo że zawierają dokładnie takie same przepisy jak uchwały innych miast w Polsce. Przypadek? - stwierdził Trzaskowski.