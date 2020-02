Ratusz: rozstrzygnięcie wojewody pozbawione podstaw prawnych

Oddala nas to od celu, jakim jest uporządkowanie przestrzeni, ale wierzę, ze to tylko oddalenie, a nie jego zamknięcie - tak wicedyrektor Biura Architektury skomentował decyzję wojewody o unieważnieniu uchwały krajobrazowej. O sprawę zapytaliśmy również radnego Prawa i Sprawiedliwości, który głosował za jej wprowadzeniem w życie.

Wieść o tym, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił stołeczną uchwałę krajobrazową jest w środę jednym z najgorętszych tematów w stolicy.

- Uważamy, że to rozstrzygnięcie wojewody pozbawione podstaw prawnych i myślę, że miasto stołeczne Warszawa zaskarży je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - powiedział tvnwarszawa.pl Wojciech Wagner, wicedyrektor Biura Architektury. Pytany o konsekwencje decyzji wojewody przyznał, że uchwała krajobrazowa jest obecnie w zawieszeniu. - Chyba, że sądy administracyjne zadecydują inaczej. Jeśli one uchylą rozstrzygnięcie wojewody, uchwała będzie ważna, terminy będą biegnąć, to znaczy wejdzie w życie od końca kwietnia, a dwa lata później skończy się okres dostosowawczy dla reklamodawców - dodał. Na razie nie ma podstaw, by działać w oparciu o unieważnioną uchwałę.

- Teoretycznie można by nakładać kary na tych, którzy nie dostosowują się do jej przepisów, ale ryzyko jest takie, że trzeba będzie je zwracać, jeżeli sądy administracyjne podtrzymają decyzję wojewody - wyjaśnia Wagner.

"Nie jest w interesie publicznym"

Zapytany, czy nie dało się przeprowadzić uchwały tak, żeby wojewodzie nie dawać pretekstu do podważenia legalności, odpowiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Nie, nie dało się. Gdybyśmy napisali tę uchwałę tak, żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, żadnych możliwości różnej interpretacji tego, co jest w ustawie, bo na niej się opieramy, to uchwała byłaby tak defensywna i tak niespójna, że nie miałaby sensu. Nie przypadkiem w każdym dużym mieście, gdzie uchwała została przyjęta mamy tego rodzaju czyściec prawny, to znaczy wojewodowie unieważniają uchwały lub zaskarżają do sądów administracyjnych. One w dużej mierze uchylają postanowienia wojewodów, uznając je za zbyt rygorystyczne. Po pierwsze, można o to obwinić twórców ustawy, że przepisy dają zbyt duża możliwość interpretacji. Po drugie, to efekt bardzo zawężającej interpretacji tworzonej przez wojewodów, co nie jest w interesie publicznym - podkreślił Wagner.

Dopytywany przez tvnwarszawa.pl, czy miasto, zamiast zaskarżenia do sądu, rozważa "wariat zerowy", czyli rozpoczęcia prac nad uchwałą od nowa, odparł: - Jest taka możliwość, tylko powstaje pytanie, dlaczego to robić. To ogromny nakład pracy i czasu, żeby uchwałę napisać od nowa, to kolejne dwa-trzy lata. Skoro obecna została napisana tak, żeby uwzględnić orzecznictwo i interpretacje ustawy, nie jest celowe, żeby wyrzucać wszystko do kosza na podstawie tego jednego rozstrzygnięcia wojewody.

Centrum, trasy wyjazdow

Wojciech Wagner nie chciał spekulować na temat motywacji wojewody. - Nie czuję się kompetentny, to pytania wyłącznie do pana wojewody - stwierdził wicedyrektor Biura Architektury. Przyznał, że jest bardzo zawiedziony tym, że "organy władzy publicznej nie współpracują w celu tworzenia prawa, które jest racjonalne i skuteczne, tylko nawzajem starają się sabotować swoje działania". - Oddala nas to od celu, jakim jest uporządkowanie przestrzeni, ale wierzę, ze to tylko oddalenie, a nie jego zamknięcie. Wierzę, że do niego dojdziemy, bo taka jest potrzeba społeczna - podsumował.

Jak podkreśla Wagner, miejsc, których wygląd może się zmienić diametralnie po wyeliminowaniu reklam za pomocą uchwały krajobrazowej, jest sporo. - Na pewno trasy wyjazdowe, które są wylęgarnią takich wykwitów: Modlińska, Radzymińska, Puławska. W centrum z kolei to okolice Dworca Centralnego, czyli Aleje Jerozolimskie, gdzie mamy wysyp ekranów reklamowych i należy spodziewać się kolejnych - wylicza Wagner.

Radni PiS "za"

Za uchwałą w połowie stycznia głosowało 51 radnych, a trzech się wstrzymało. Nikt nie był przeciw. Za takim rozwiązaniem była również większość warszawskich radnych Prawa i Sprawiedliwości - obozu związanego z wojewodą. Jak teraz komentują decyzję Radziwiłła?

- Zwracaliśmy uwagę podczas komisji oraz w czasie sesji, że te rozwiązania mogą być faworyzujące dla jednego z podmiotów wynajmującego powierzchnię reklamową na nośnikach. Nasze poprawki szły w tym kierunku. Zgłaszaliśmy je, ale zostały odrzucone głosami radnych rządzącej koalicji - mówi Tomasz Herbich, radny PiS, który głosował za uchwałą.

Jak zaznacza, samorządowcy PiS uznali mimo to, że jest potrzebna i "cywilizuje coś, co jest nieucywilizowane". - Dlatego większość naszych radnych była "za". Przyjęliśmy taką strategię mając świadomość, że pan wojewoda się temu przyjrzy i będzie rozstrzygał na podstawie ściśle prawnej - wyjaśnia Herbich.

