Muzyczny toast dla Tomasz Stańki. "Chcemy go wspominać w atmosferze radości"

Gdyby żył, w poniedziałek świętowałby 80. urodziny. Ale od czterech lat nie ma go z nami. Pozostała muzyka i pamięć. Jednym z tego dowodów jest doroczny "Toast urodzinowy", który wymyśliła i organizuje córka wybitnego trębacza Anna Stańko. W poniedziałek na placu Defilad usłyszymy dwa projekty przygotowane specjalnie na ten wieczór.

EABS gra "Purple Sun", trio Wasilewskiego z Molværem

Pierwszy nawiązuje do burzliwego okresu twórczości Tomasza Stańko - albumu "Purple Sun". Jego reinterpretacji podjęli się muzycy najpopularniejszego dziś jazzowego zespołu młodego pokolenia EABS.

Drugi zaprezentuje Marcin Wasilewski Trio, który na swoim koncie ma ponad dwie dekady koncertów i nagrań ze Stańko - od "Soul of Things" po "Lontano". Trio Wasilewskiego zagra z zaskakującym gościem - norweskim trębaczem Nilsem Petterem Molværem. To głośne nazwisko europejskiego jazzu, muzyk łączący rozmaite muzyczne style. Współpracował z artystami z kręgu ambientu, house'u, dubu, elektroniki, hip-hopu, rocka czy pop.

W weekend odbyła się rzeszowska odsłona muzycznych urodzin trębacza (Tomasz Stańko przyszedł na świat właśnie w Rzeszowie). - Tata wielokrotnie powtarzał, że czuje się spełniony. Śmierć traktował jako naturalny element cyklu życia i taką też mądrość chciał podarować swoim fanom. Dlatego chcemy go wspominać w atmosferze radości, celebrując jego życie i sztukę, w otoczeniu artystów, na których wywarł wpływ i których przez lata inspirował. Dokładnie tak, jak on by sobie tego życzył - mówiła Anna Stańko, cytowana w komunikacie organizatora rzeszowskiego toastu.