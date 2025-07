Tęcza wróci na plac Zbawiciela

Tęcza symbolicznie wróciła na plac Zbawiciela. Aktywiści pokazali projekt Źródło: TVN24

We wtorek odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono listę zwycięskich projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Jak podaje stołeczny ratusz, mieszkańcy mogli wybierać spośród 1373 projektów. Do rozdysponowania była pula ponad 120 milionów złotych. "W rezultacie wybrano 551 propozycji – to niemal dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku, gdy do realizacji trafią 293 pomysły. Spośród tegorocznych zwycięzców 338 to projekty lokalne, 156 dzielnicowe, a 17 miejskie. Najwięcej – aż 48 – zostanie zrealizowanych na terenie dzielnicy Mokotów" - podał ratusz.

Stara tęcza była kilkukrotnie podpalana

Od kilku lat w propozycjach projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego pojawia się przywrócenie instalacji w formie tęczy na plac Zbawiciela.

Przypomnijmy, że tęcza, pierwotnie złożona z 16 tysięcy sztucznych kwiatów nawleczonych na stalową konstrukcję, była dziełem gdańskiej rzeźbiarki i performerki Julity Wójcik. Instalacja powstała z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza i stanęła na placu Zbawiciela w czerwcu 2012 roku.

Wcześniej stała między innymi przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli, podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Pod instalacją odbywały się demonstracje - zarówno żądających jej usunięcia, jak i domagających się jej pozostawienia. Była też siedmiokrotnie podpalana, m.in. podczas Marszu Niepodległości w 2013 roku. W odbudowanej wersji była wyposażona w zraszacz, który miał zapobiec podpaleniom.

Oficjalnie zdemontowano ją w związku z wygaśnięciem umowy między Instytutem Adama Mickiewicza a Warszawą w 2015 roku. Prawa do koncepcji tęczy zostały wtedy przekazane Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela Źródło: tvnwarszawa.pl

Nowa tęcza wybrana w głosowaniu

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekt nowej tęczy o nazwie "Łuk LGBT+" został wybrany w głosowaniu. Zdobył 6811 głosów.

"Tęcza jest światowym symbolem równości, otwartości, włączenia wszystkich osób - w tym osób LGBTQIA+. 'Tęcza' Julity Wójcik, stojąca w latach 2012-2015 na Placu Zbawiciela w Warszawie, była powszechnie znanym symbolem Warszawy, jednym z kilku najważniejszych symboli równości LGBT+ na świecie - jak Harvey Milk Plaza w San Francisco, Stonewall National Monument w NYC i Homomonument w Amsterdamie. Była też symbolem zmian społecznych, i nadziei dla osób LGBT+ w Polsce. Dawała Placu Zbawiciela serce" - wskazali w opisie projektu jego autorzy.

Stelaż obiektu będzie wykonany z materiałów "jak najmniej palnych" oraz pomalowany w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim i fioletowym. "Zostanie ustawiony prostopadle w zabytkowej Osi Stanisławowskiej" - wskazali twórcy inicjatywy.

Szacunkowy koszt utworzenia nowej instalacji to około 700 tys. złotych.

Zieleń i natura z największym zainteresowaniem

Ratusz wyjaśnia, że w tegorocznym głosowaniu, podobnie jak w ubiegłych latach, największym zainteresowaniem cieszyły się projekty z kategorii zieleń i natura. "W obszarach lokalnych i na poziomie dzielnicowym mieszkanki i mieszkańcy głosowali przede wszystkim na pomysły dotyczące sportu i rekreacji, infrastruktury i komunikacji publicznej oraz kultury i sztuki. A pośród przedsięwzięć na skalę całego miasta, w grupie tych wybieranych najczęściej, znalazły się projekty związane ze zdrowiem i pomocą społeczną" - wyjaśniono w komunikacie.

Urzędnicy wskazali, że realizacja wybranych projektów rozpocznie się w przyszłym roku. Postępy w wykonaniu zadań będzie można sprawdzać na stronie bo.um.warszawa.pl. Tam również dostępne są pełne wyniki głosowania.