Doktorant UW oskarżany o gwałt. Uczelnia wydała oświadczenie

W mediach pojawiła się relacja studentki, która podała, że została zgwałcona przez doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego. "Gazeta Wyborcza" powołuje się na rozmowę z mężczyzną, który stwierdził, że do seksu doszło za obopólną zgodą. Uczelnia wydała oświadczenie, informując, że sprawa nie została jej zgłoszona, a wobec doktoranta toczy się postępowanie w innej sprawie.

Ocknęła się w pokoju

Według zamieszczonej w "Stołecznej" relacji kobiety, mężczyzna od początku interesował się nią, a podczas jednego z wieczorów niespodziewanie obudziła się w jego pokoju. Stwierdziła, że wcześniej nie wypiła dużo, ale w pewnym momencie źle się poczuła. Z opisu studentki wynika, że ocknęła się naga i choć znów "odpłynęła", świadomość wracała jej co kilka minut. Według jej relacji doktorant miał gwałcić ją do rana, aż do pokoju zaczął dobijać się jego współlokator.