Bezpłatne zajęcia dla ósmoklasistów. Dzielnica organizuje "śródlekcje" z matematyki

W ostatnim tygodniu lutego w Śródmieściu ruszy projekt "Środlekcje", czyli darmowe zajęcia dla uczniów tej dzielnicy. Na pierwszy ogień pójdzie matematyka. Cel? Uporządkować i uzupełnić wiedzę, a także przygotować do egzaminu ósmoklasisty. - To nie będą zwykłe korepetycje - wyróżnią się przede wszystkim nietypową i wyjątkowo przystępną formą - zapowiada dzielnica.

"Śródlekcje" to odpowiedź dzielnicy na coraz częstsze trudności młodzieży w radzeniu sobie z nauką. - Te trudności są efektem nie tylko pandemii, ale przede wszystkim zamętu, jaki zgotowały uczniom władze krajowe, wprowadzając deformę oświaty. Sukcesy odnoszone rokrocznie przez uczniów śródmiejskich szkół, sprawiają, że nasze placówki zajmują czołowe miejsca w kolejnych edukacyjnych rankingach. Zrobimy wszystko, by to się nie zmieniło. Zaczynamy od matematyki. Pokażemy, że może ona być fajna i przystępna. Kolejne odsłony "śródlekcji" już wkrótce – ­zapowiada cytowany w komunikacie burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

Projekt został przygotowany specjalnie dla tej dzielnicy i jest skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Będą oni mogli skorzystać z darmowych lekcji matematyki, przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Matematyczna odsłona projektu będzie składać się z 12 godzinnych lekcji, odbywających się raz w tygodniu. Rozpoczną się w ostatnim tygodniu lutego. Zajęcia będą prowadzone online. Linki przesyłać będą dyrektorzy szkół podstawowych.

- Choć we wszystkich 13 śródmiejskich podstawówkach uczy się ponad 900 uczniów klas ósmych, to zapewniam, że dla nikogo miejsca nie zabraknie. Co istotne, lekcje będą całkowicie bezpłatne. Będą mogły w nich więc uczestniczyć dzieci z każdej śródmiejskiej rodziny, niezależnie od zamożności - zapewnia wiceburmistrz dzielnicy Paweł Martofel.

"Relacja z matematyką może być trudna"

Śródmiejski projekt koordynuje Pan Pi-stacja, czyli Krzysztof Chojecki, nauczyciel matematyki oraz youtuber. - Relacja z matematyką może być trudna, sam tego doświadczyłem. W szkole zbierałem z tego przedmiotu nie najlepsze oceny. Nauczyłem się ją jednak lubić i chcę się tym dzielić z innymi. Mam już na swoim koncie sporo sukcesów edukacyjnych, prowadziłem w pełni interaktywne lekcje dla nawet pięciu tysięcy uczniów jednocześnie - chwali się Chojecki.

I zdradza swój sekret na jej naukę: - Moim sekretem jest po prostu ludzkie podejście do uczniów. Odczarowuję matematykę, wspieram się nowoczesnymi narzędziami, ale też odwołuję do zainteresowań. Dzięki moim zajęciom uczniowie przestaną bać się matematyki, co przełoży się zarówno na lepsze wyniki egzaminów, jak też późniejszą naukę - deklaruje.

Co dalej ze szkołami? Minister Adam Niedzielski odpowiada tvn24

Autor:mp/b

Źródło: tvnwarszawa.pl