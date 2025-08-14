Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu

Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej Źródło: Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych

Decyzję ogłosił sędzia Łukasz Grylewicz, stwierdzając, że z materiału dowodowego wynika, że rzeczywiście "miało miejsce dwukrotne uderzenie ręką przez Jarosława Kaczyńskiego w okolice twarzy oskarżyciela prywatnego".

- Zachowania takiego oczywiście nie wolno pochwalać, jednak z drugiej strony, z uwagi na szczególne okoliczności, wyjątkową sytuację, w jakiej doszło do tego zachowania, sąd uważa, że społeczna szkodliwość tego czynu była znikoma, dlatego nie stanowi ona przestępstwa - uzasadnił sędzia Grylewicz.

W czwartek na rozprawie Komosa i jego pełnomocnik sprzeciwili się temu wnioskowi, podkreślając m.in. konieczność osobistych wyjaśnień oskarżonego. Orzeczenie nie jest prawomocne. Po ogłoszeniu orzeczenia zapowiedzieli w rozmowie z dziennikarzami odwołanie do sądu wyższej instancji.

O umorzenie wnioskowali w czerwcu

Jarosław Kaczyński wraz z obrońcą nie stawili się na posiedzeniu, jak jednak poinformował sędzia Łukasz Grylewicz w czerwcu do sądu wpłynął wniosek obrony o umorzenie postępowania ze względu na działania oskarżonego w warunkach stanu wyższej konieczności i ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Wnioskowi w tej sprawie sprzeciwili się Zbigniew Komosa, a także reprezentujący go adwokat Jerzy Jurek.

- Sprawca musi stawić się przed sądem, złożyć wyjaśnienia i powiedzieć, co ma na swoją obronę. Bez tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, jakie konkretne motywacje, jakie konkretne procesy psychiczne po stronie tego sprawcy, skłoniły go do chuligańskiego użycia przemocy w miejscu publicznym - powiedział mec. Jurek, odnosząc się do wniosku obrony.

Incydent w trakcie miesięcznicy

Postępowanie dotyczy incydentu z 10 października 2024 roku, kiedy to - według relacji Komosy - Jarosław Kaczyński dwukrotnie uderzył go w twarz podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Działacz złożył w tej sprawie prywatny akt oskarżenia z art. 217 Kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej).

Sejm uchylił immunitet Kaczyńskiemu w tej sprawie 6 grudnia ubiegłego roku, co umożliwiło formalne postępowanie sądowe.

10. dnia każdego miesiąca przed pomnikiem smoleńskim dochodzi do awantur i przepychanek między Jarosławem Kaczyńskim i delegacją PiS a ich politycznymi przeciwnikami, którzy obarczają prezydenta Lecha Kaczyńskiego odpowiedzialnością za katastrofę.