Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu

Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Źródło: Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłosił decyzję w związku z prywatnym oskarżeniem Zbigniewa Komosy o naruszenie jego nietykalności cielesnej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Postępowanie zostało umorzone ze względu na "znikomą szkodliwość czynu". Komosa zapowiedział odwołanie.

Decyzję ogłosił sędzia Łukasz Grylewicz, stwierdzając, że z materiału dowodowego wynika, że rzeczywiście "miało miejsce dwukrotne uderzenie ręką przez Jarosława Kaczyńskiego w okolice twarzy oskarżyciela prywatnego".

- Zachowania takiego oczywiście nie wolno pochwalać, jednak z drugiej strony, z uwagi na szczególne okoliczności, wyjątkową sytuację, w jakiej doszło do tego zachowania, sąd uważa, że społeczna szkodliwość tego czynu była znikoma, dlatego nie stanowi ona przestępstwa - uzasadnił sędzia Grylewicz.

W czwartek na rozprawie Komosa i jego pełnomocnik sprzeciwili się temu wnioskowi, podkreślając m.in. konieczność osobistych wyjaśnień oskarżonego. Orzeczenie nie jest prawomocne. Po ogłoszeniu orzeczenia zapowiedzieli w rozmowie z dziennikarzami odwołanie do sądu wyższej instancji.

O umorzenie wnioskowali w czerwcu

Jarosław Kaczyński wraz z obrońcą nie stawili się na posiedzeniu, jak jednak poinformował sędzia Łukasz Grylewicz w czerwcu do sądu wpłynął wniosek obrony o umorzenie postępowania ze względu na działania oskarżonego w warunkach stanu wyższej konieczności i ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Wnioskowi w tej sprawie sprzeciwili się Zbigniew Komosa, a także reprezentujący go adwokat Jerzy Jurek.

- Sprawca musi stawić się przed sądem, złożyć wyjaśnienia i powiedzieć, co ma na swoją obronę. Bez tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, jakie konkretne motywacje, jakie konkretne procesy psychiczne po stronie tego sprawcy, skłoniły go do chuligańskiego użycia przemocy w miejscu publicznym - powiedział mec. Jurek, odnosząc się do wniosku obrony.

Incydent w trakcie miesięcznicy

Postępowanie dotyczy incydentu z 10 października 2024 roku, kiedy to - według relacji Komosy - Jarosław Kaczyński dwukrotnie uderzył go w twarz podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Działacz złożył w tej sprawie prywatny akt oskarżenia z art. 217 Kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej).

Sejm uchylił immunitet Kaczyńskiemu w tej sprawie 6 grudnia ubiegłego roku, co umożliwiło formalne postępowanie sądowe.

10. dnia każdego miesiąca przed pomnikiem smoleńskim dochodzi do awantur i przepychanek między Jarosławem Kaczyńskim i delegacją PiS a ich politycznymi przeciwnikami, którzy obarczają prezydenta Lecha Kaczyńskiego odpowiedzialnością za katastrofę.

Autorka/Autor: mg, b/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych

Udostępnij:
Czytaj także:
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Chcieli wyjaśnić sprawy "za pomocą pięści". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
Ochota
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Okolice
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Śródmieście
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Okolice
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Okolice
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki