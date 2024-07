Zagadki socrealistycznej Warszawy. Niezwykły spacer z przewodnikiem

Biuro Przewodników Skarby Warszawy zaprasza warszawiaków na wieczorny spacer, którego głównym tematem będzie socrealistyczna Warszawa. Będzie to okazja, by dowiedzieć się gdzie znajdował się balkon I Sekretarza PZPR, jakie elementy polskiej kultury i nauki zawiera PKiN, dlaczego najstarszy ślad socrealizmu pochodzi z lat dwudziestych XX wieku, co stało się z dawną siedzibą cenzury, jak miała wyglądać "Dzielnica Ministerstw", kto miał zamieszkać w MDM, gdzie "ukryła się" jej przedwojenna zabudowa, a także odkryć, że socrealizm to styl nie tylko w architekturze.