Kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ponad 2600 wolnych miejsc

W środę warszawskie licea, technika i szkoły branżowe opublikowały listę przyjętych uczniów, którzy zadeklarowali już swój wybór. Jest jeszcze ponad 2600 wolnych miejsc dla kandydatów, którzy jeszcze nigdzie się nie dostali - przekonuje ratusz.

Jak poinformował urząd miasta, w tym roku w 162 warszawskich szkołach ponadpodstawowych przygotowano 20468 miejsc, z czego 13948 w 98 liceach ogólnokształcących, 5722 w 45 technikach oraz 798 miejsc w 19 szkołach branżowych I stopnia.

Blisko 18000 przyjętych

W środę 19 sierpnia podsumowano, że 18660 zakwalifikowanych uczniów - w tym 413 laureatów konkursów i olimpiad, potwierdzało wolę przyjęcia do danej szkoły, składając w niej oryginały dokumentów między 13 a 18 sierpnia.

"Do szkół przyjęto 17853 kandydatów. W tym 12511 do liceów, 4771 do techników i 571 do branżowych szkół I stopnia. 1740 absolwentów nie potwierdziło woli przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani" - przekazał w komunikacie ratusz. I jak dodał, 38,3 proc. przyjętych pochodzi spoza Warszawy.

Ratusz: robimy wszystko, by miejsc było jak najwięcej

Szkoły dysponują jeszcze 2615 wolnymi miejscami: 1437 miejsc jest w liceach ogólnokształcących, 951 w technikach i 227 w branżowych szkołach I stopnia. Jak oszacował ratusz, około 2,8 tys. kandydatów nadal poszukuje miejsca w szkołach.

O to, czy oznacza to mniej wolnych miejsc w stosunku do liczby chętnych, zapytaliśmy zastępce rzecznika stołecznego ratusza Tomasza Kunerta. - Część z tych osób nie zdecyduje się na szkoły w Warszawie. Są to osoby, które nie mieszkają na terenie stolicy. Z doświadczenia wiemy, że część tych uczniów zgłasza się do warszawskich szkół, ale równocześnie składa też papiery w swoich miejscowościach. Te systemy rekrutacji są niezależne od siebie: składa się papiery w kilku miejscowościach i tak naprawdę później, w momencie złożenia dokumentów w wybranej szkole, okazuje się, że liczba jest de facto mniejsza. Ten etap już za nami - wskazał rzecznik.

Najpopularniejsze szkoły

Ratusz podał też, które szkoły uczniowie wybierali najczęściej.

"W tym roku największą popularnością cieszyło się LXIV LO im S. I. Witkiewicza, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 uczniów (statystycznie - 3,2) i trzeba było mieć minimum 170,8 punktów. Tradycyjnie oblegane było także Technikum Mechatroniczne (2,57 uczniów na 1 miejsce, 152,35 pkt), IX LO im. K. Hoffmanowej (2,19 uczniów na 1 miejsce, 167,6 pkt) oraz XXVII LO im. T. Czackiego (1,9 uczniów na 1 miejsce, gdzie trzeba było mieć przynajmniej 168,5 pkt)" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, znaczniej mniejsza niż w latach ubiegłych była liczba kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz sportowych. - Przyczynił się do tego przyjęty przez MEN harmonogram. Kandydaci mieli bardzo mało czasu na złożenie dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych czy próby sprawności fizycznej – poinformowała cytowana w komunikacie Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Ostatecznie o przyjęcie do klas dwujęzycznych (804 miejsca) starało się tylko 837 uczniów - przyjęto 717, a do klas sportowych i mistrzostwa sportowego (łącznie 401 miejsc) ubiegało się 538 kandydatów, spośród których przyjęto 329 osób.

Lista wolnych miejsc

Ratusz przypomina, że uczniom nieprzyjętym do danej szkoły przysługuje procedura odwoławcza. W tym roku zgodnie z harmonogramem MEN nie ma postępowania uzupełniającego.

Absolwenci podstawówek, którzy nie zostali przyjęci (w tym 1310 kandydatów z poprzedniego etapu rekrutacji), mogą składać podania o przyjęcie do placówek z listy, która zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji i w systemie rekrutacyjnym. O przyjęciu zadecyduje dyrektor danej szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc są dostępne od środy 19 sierpnia od godziny 16 w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie: edukacja.warszawa.pl.

Autor:katke/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl