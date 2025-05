Udawali policjantów, jeden rzucił się na strażnika miejskiego

Mężczyźni przebrali się za policjantów Źródło: Straż miejska

Strażnicy miejscy patrolujący stołeczne ulice natknęli się na dwóch mężczyzn, którzy na pierwszy rzut oka wyglądali jak policjanci. Obaj mieli granatowe kurtki, policyjne opaski na ramieniu i słuchawki. W pewnym momencie jeden z rzekomych "policjantów" rzucił się na strażnika i użył paralizatora. Zatrzymani mężczyźni odpowiedzą za podszywanie się pod funkcjonariuszy i napaść, za co grozi nawet 10 lat więzienia.

Strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego patrolujący nocą ulice Woli, podczas przejazdu na interwencję zauważyli przy ulicy Złotej niepokojąco wyglądającą scenę: dwóch postawnych mężczyzn wydawało się blokować drogę trzeciemu. Gdy strażnicy podeszli zapytać, co się dzieje, zauważyli, że napastnicy mają na ramionach opaski z napisem policja i słuchawki w uszach. Obaj byli w granatowych kurtkach, jeden miał twarz zasłoniętą chustką. Zapewniali, że są z policji, ale w ich zachowaniu było coś podejrzanego.

Przebierańcy w rękach prawdziwych policjantów

"Gdy strażnicy poprosili o okazanie policyjnych odznak, jeden z rzekomych zwiadowców rzucił się na funkcjonariusza straży i kilkukrotnie zaatakował go paralizatorem tzw. taserem. Atak był nieskuteczny, strażnicy obezwładnili napastnika. Drugi nie był solidarny z kolegą - wykorzystał moment szarpaniny i uciekł. Po chwili jako wsparcie dla zaatakowanych kolegów dołączył inny patrol straży miejskiej. Zaraz potem zjawiły się 3 patrole prawdziwej policji, którym przekazano skutego kajdankami mężczyznę. Dzięki współpracy obu formacji, po kilku dniach także drugi z przebierańców znalazł się w rękach policji" - przekazała stołeczna straż miejska.

Straż miejska przypomina, że podszywanie się pod funkcjonariusza jest poważnym przestępstwem. Zgodnie z 227 artykułem Kodeksu Karnego: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podaje się za funkcjonariusza publicznego i podejmuje czynności związane z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2". Jeszcze poważniejsze mogą być konsekwencje czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, można za to trafić do więzienia nawet na 10 lat.

