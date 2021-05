Protest pielęgniarek i położnych. "Uratujcie nasze zawody"

O godzinie 11 przed Sejmem rozpoczął się protest z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. W ramach manifestacji zapowiedziano 18 legalnych zgromadzeń na trasie: Sejm RP - Matejki - Plac na Rozdrożu - Aleje Ujazdowskie – Belweder. Według zapowiedzi, podczas manifestacji omawiane są problemy pielęgniarek i położnych. Domagają się one między innymi zwiększenia płac i kadr. - Obecnie średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 53 lata - mówiła w zapowiedzi protestu Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Jak dodała, Polska ma jeden z najgorszych wskaźników pod względem opieki pielęgniarskiej oraz położniczej. - To jest 5,3 osoby na 1 tysiąc mieszkańców - zwróciła uwagę. Ptok mówiła też o tym, że w najbliższym czasie ponad 10 tysięcy pielęgniarek i położnych odejdzie na emeryturę, a studia kończy 5300 absolwentów co roku i nie wszyscy zasilają system. - Sytuacja tych, które pracują stale będzie się pogarszać - stwierdziła.

"Pacjencie, lecz się sam"

Jedna z pielęgniarek wyjaśniła jednak, że była to procedura, która musiała się odbyć ze względu na pandemię. Uczestniczki zostały spisane i pouczone o przestrzeganiu zasad. - Protestujące mają ze sobą czerwone kartki, które są pokazywane w stronę rządu. Na jednym z banerów jest hasło "Pacjencie, lecz się sam" - relacjonował Gołębiowski.

Jedna z osób biorących udział w proteście wyjaśniła, że jeżeli nie będzie pielęgniarek to pacjent będzie musiał się sam leczyć i pielęgnować. - Większość pielęgniarek na Podkarpaciu to 50+. Do systemu nie wchodzą nowe, bo za taką płace nikt nie będzie pracował tak ciężko, więc za cztery, pięć lat okaże się, że nie będzie pielęgniarek w polskich szpitalach - mówiła.