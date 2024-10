Próbował dołączyć do chorwackich kibiców, miał broń i ostrze ukryte w pasku

Wtorek 15 października, był pracowitym dniem dla stołecznych policjantów. Do ich głównych zadań należało m.in. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także kibicom, którzy zmierzali na mecz Polska - Chorwacja , rozgrywany na Stadionie Narodowym. Policyjne patrole były w rejonach dworców i przystanków transportu publicznego, a także na trasach dojazdowych do stadionu. Jednym z takich miejsc były okolice Ronda ONZ, gdzie służbę pełnili policjanci z IV kompani oddziału prewencji w Warszawie. Zauważyli dwóch mężczyzn, którzy próbowali wmieszać się w grupę chorwackich kibiców stojących na chodniku. Na widok radiowozu jeden z nich próbował się oddalić, natomiast drugi udawał, że nie widzi policjantów.

Broń i ukryte ostrze

- Postanowili sprawdzić, co jest powodem ich nietypowego zachowania. Jak się okazało, pierwszy z nich, 35-letni obywatel Gruzji posiadał przy sobie cudze prawo jazdy. Saszetka drugiego z mężczyzn, 40-letniego obywatela Grecji, skrywała niebezpieczeństwo. Cudzoziemiec schował w niej broń palną z magazynkiem. Miał również ukryte ostrze w klamrze paska i posługiwał się fałszywym, greckim dowodem osobistym. Jakby tego było mało, okazało się, że broń znaleziona przy nim figurowała jako utracona we Włoszech. Na pytanie policjantów, skąd ma broń, odpowiedział, że znalazł pistolet pięć godzin wcześniej w galerii handlowej w innej dzielnicy i właśnie szedł do najbliższej jednostki policji, by go oddać - informuje w komunikacie mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze śródmiejskiej policji.