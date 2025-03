W niedzielę Półmaraton Warszawski. Lista zamkniętych ulic

Uczestnicy na trasie 16. Półmaratonu Warszawskiego ( materiał archiwalny) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

W najbliższą niedzielę, 30 marca, startuje 19. Półmaraton Warszawski. Ponad 16 tysięcy biegaczy ruszy z mostu Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Trasa wiedzie przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany oraz obie Pragi. Towarzyszy mu Bieg na Piątkę. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia w ruchu. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już w piątek wieczorem.

Tegoroczna edycja imprezy przyjęła wyjątkową nazwę, zrywającą z tradycją kolejnej numeracji zawodów. Nie będzie to "19.", tylko "116 123. Półmaraton Warszawski". Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na jeden z najistotniejszych problemów współczesnego świata - zdrowie psychiczne. "Cyfry przez nazwą biegu to bezpośrednie odwołanie do numeru telefonu zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Linia oraz platforma 116sos.pl działają codziennie i przez całą dobę, oferując wsparcie psychologiczne każdemu, kto tego potrzebuje" - wyjaśnia stołeczny ratusz.

Do rywalizacji w półmaratonie stanie 16 500 biegaczy, choć chętnych było znacznie więcej. Z kolei na bieg na 5 kilometrów zapisało się 6 500 osób.

Trasa półmaratonu posiada atest PZLA i World Athletics. Będzie identyczna jak przed rokiem. Pierwsze kilometry prowadzą mostem Poniatowskiego i Alejami Jerozolimskimi. Następnie biegacze skierują się na północ ulicą Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. Dalsza część trasy przebiega przez Stare Miasto, Żoliborz i Bielany. Po dotarciu do ulicy Gwiaździstej biegacze dotrą do Wybrzeża Gdyńskiego i wzdłuż Wisły skierują się na południe. Następnie Mostem Gdańskim przedostaną się na Pragę Północ i skierują się w stronę mety zlokalizowanej przy Stadionie Narodowym.

18. Półmaraton Warszawski (zdjęcie archiwalne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Zmiany w ruchu na trasie biegu w Śródmieściu

Od niedzielnego poranka na ulicach, którymi przebiega trasa zawodów, będą wdrażane zmiany w organizacji ruchu. O godzinie 4.00 zostaną zamknięte aleja i most Poniatowskiego. Tramwaje nie będą kursowały na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Most będzie zamknięty do godziny 14.00.

"O godzinie 9.00 zostanie zamknięta jezdnia Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego - prowadząca w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Zwycięzców do Zamoście. Tak będzie do 10.30. Z kolei jezdnia ulic Zamoście i Sokolej w stronę Targowej będzie wyłączona z ruchu od 9.00 do 15.00, a prowadząca w kierunku mostu Świętokrzyskiego - od 11.00 do 15.00" - zapowiadają urzędnicy.

Aleje Jerozolimskie będą nieprzejezdne od godziny 9 na odcinku od ronda de Gaulle'a do mostu Poniatowskiego. Z kolei w godzinach 10.30-12.00, zamknięta będzie dodatkowo jezdnia w stronę Ochoty od ronda de Gaulle'a do ronda Dmowskiego

Marszałkowska na odcinku od ronda Dmowskiego do Królewskiej będzie zamknięta w godzinach 10.30-12.30. Kierowcy nie przejadą w tym czasie w stronę placu Bankowego. Nie będzie też możliwości przecięcia ulicy na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską.

Królewska będzie wyłączona z ruchu od godziny 10.30 do 12.00. Zmiany dotyczą jezdni w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Z kolei w godzinach 10.30-13.00 będą zamknięte ulice: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (jezdnia w kierunku Stawki).

Podczas zawodów pozostanie otwarty przejazd ulicami: Sanguszki, Konwiktorską i Międzyparkową.

Utrudnienia podczas półmaratonu warszawskiego

Utrudnienia na Żoliborzu i Bielanach

"Ulica Andersa będzie całkowicie zamknięta, od Muranowskiej do Zajączka, w godzinach 10.30-13.30. W tych samych godzinach zostanie również wyłączona z ruchu jezdnia ulicy Mickiewicza od wiaduktu nad torami kolejowymi w kierunku Trasy Armii Krajowej. Otwarty pozostanie przejazd w przeciwną stronę. Z placu Wilsona kierowcy nie pojadą w kierunku Wisłostrady" - zapowiada ratusz.

Ulice Rudzka i Lektykarska zostaną zamknięte w godzinach 10.30-13.30, a Podleśna i Gwiaździsta - od 11.00 do 14.00.

Od godziny 11.00 do 14.30 kierowców czekają utrudnienia na Wisłostradzie. Zamknięta zostanie jezdnia Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku centrum, na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Gdańskiego. Wjazd na Wisłostradę w kierunku centrum z ulic: Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK, mostu Grota-Roweckiego i ulicy Krasińskiego będzie niemożliwy.

Ruch na nitce w stronę Łomianek przez cały czas trwania zawodów będzie utrzymany.

Zamknięty most Gdański

W godzinach 11.00 - 14.30 zamknięte zostaną ulice: Krajewskiego, Zakroczymska i Szymanowska. W analogicznych godzinach będzie zamknięta jezdnia ulicy Słomińskiego i mostu Gdańskiego w kierunku Pragi-Północ. Nitka w kierunku Śródmieścia będzie cały czas przejezdna.

Zamknięte ulice na Pradze

"Wybrzeże Helskie będzie nieprzejezdne w godzinach 11.00-15.00. Kierowcy nie wjadą tu z Zatylnej i z Ratuszowej. W tych samych godzinach zostanie zamknięte Wybrzeże Szczecińskie, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Świętokrzyskiego. Również od godziny 11.00 do 15.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: Okrzei (od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej), Jagiellońska (od Okrzei do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Jagiellońskiej do Targowej) oraz Sokola" - ostrzega urząd miasta.

Pierwsze zmiany w ruchu już w piątek

W piątek rano zamknięte zostały Błonia stadionu PGE Narodowego. Oznacza to, że nie można tam wjechać, ani zaparkować. Ograniczenia będą obowiązywały do niedzieli, 30 marca, do końca dnia.

Dodatkowo, w niedzielę, od godziny 9.00 do 15.00, samochodów nie będzie można zaparkować również przy trasie biegu, a także na niektórych objazdach.

Półmaraton warszawski - trasa Źródło: Maraton Warszawski

Autobusy i tramwaje na objazdach

W dniu półmaratonu skróconymi trasami będą kursowały autobusy linii: 106 (Ostroroga - plac Grzybowski), 178 (Skorosze - rondo Daszyńskiego), 503 (Natolin Płn. - plac Konstytucji), 518 (Nowodwory - Metro Marymont) i 521 (Falenica - rondo Wiatraczna). Od początku dnia trasami zmienionymi będą kursowały tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy: 111, 117, 158 i 507.

Następnie, godziny 9.00 sukcesywnie będą zamykane kolejne ulice na trasie zawodów. Wówczas autobusy linii: 102, 107, 114, 116, 122, 125, 127, 128, 131, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500 i 517 również zmienią swoje trasy.

Kiedy uczestnicy półmaratonu będą na trasie wyłączony zostanie również ruch tramwajowy na ulicach Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Międzyparkowej. To spowoduje zmiany tras także linii: 6, 15, 16, 17 i 18.

Bezpłatna komunikacja dla biegaczy

Uczestnicy 116 123. Półmaratonu Warszawskiego, a także Biegu na Piątkę będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD w graniach 1. strefy biletowej ZTM. Zasada ta obowiązuje wyłącznie w dniu zawodów. Podstawą darmowego przejazdu jest posiadanie numeru startowego.