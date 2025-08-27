Kontrole przy dworcach, zatrzymali czterech kierowców

Policyjne kontrole kierowców przewozu osób Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Kontrole odbywały się w rejonach Dworca Centralnego i Dworca Zachodniego w Warszawie.

- W ich wyniku zatrzymano czterech cudzoziemców: dwóch obywateli Uzbekistanu oraz obywatela Rwandy i Azerbejdżanu. Ustalono, że mężczyźni przebywali na terytorium RP nielegalnie, nie posiadając wiz ani innych dokumentów uprawniających do pobytu - przekazał rzecznik komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Wyjaśniła, że w większości przypadków cudzoziemcy nie opuścili Polski pomimo wcześniejszych decyzji wojewody o odmowie udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy.

Dodatkowo, przebywając na terenie Polski nielegalnie, pracowali, świadcząc usługi przewozu osób.

Wobec całej czwórki wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Zostały one zakończone wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie Polski oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen przez rok.