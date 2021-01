Parkowanie na podwórku tylko z identyfikatorem. Do programu dołączy plac w Śródmieściu

Jedno z muranowskich podwórek dołączy od 1 marca 2021 roku do dzielnicowego programu ułatwiającego parkowanie okolicznym mieszkańcom. Do 25 stycznia trwa nabór wniosków o wydanie bezpłatnych identyfikatorów. Władze Śródmieścia przygotowują się też do poszerzenia listy podwórek zamkniętych dla przyjezdnych o kolejne adresy z Muranowa.

Program został wprowadzony, by ukrócić zajmowanie miejsc postojowych dla okolicznych mieszkańców przez osoby przyjezdne, które wjeżdżały na podwórka, by uniknąć opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Urzędnicy zwracają uwagę, że wówczas niejednokrotnie dochodziło do rozjeżdżania rabat i trawników, przez co zarządcy terenów musieli ponosić dodatkowe koszty związane z naprawami.

W trzecim etapie programu ograniczającego dzikie parkowanie w Śródmieściu mieszkańcy "odzyskają" podwórko na terenie tak zwanego placu owalnego. Chodzi o obszar pomiędzy posesjami: Nowolipki 9, 9A, 9B, 11, 11A, Nowolipie 1, 2B, 3, 5, 6, 7, Andersa 1 oraz aleją "Solidarności" 72, 72A, 72B, 74, 74A, 76, 76B.

Dołączające do programu podwórko nie zostanie zamknięte szlabanem ani wygrodzone. Ale przy wjazdach staną znaki "zakaz ruchu", które nie będą dotyczyły pojazdów ze stosownym identyfikatorem. Pozostawienie na podwórku auta bez takiej przepustki może skończyć się mandatem za nieprawidłowe parkowanie.

Jak zdobyć identyfikator?

Do 25 stycznia można składać wnioski o wydanie identyfikatorów. Bezpłatnie otrzymać je mogą mieszkańcy budynków przylegających do wskazanego podwórka oraz najemcy lokali użytkowych. Zakaz wjazdu nie będzie obowiązywał także służb ratunkowych i miejskich, podmiotów świadczących usługi konserwacyjne oraz dostawców towarów. Wydawaniem identyfikatorów zajmuje się śródmiejski ZGN. Wniosek można pobrać ze strony http://bit.ly/identyfikator_wniosek. Należy go wydrukować i wypełnić. Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku, wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu, należy przesłać na adres: kancelaria@zgn.waw.pl.

Śródmiejski urząd dzielnicy wyjaśnia, że zasady ogólne programu są takie same dla wszystkich podwórek, ale mieszkańcy powinni mieć na uwadze to, że w poszczególnych lokalizacjach mogą być stosowane nieco różniące się rozwiązania. Zasady korzystania z miejsc postojowych oraz wydawania identyfikatorów można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie: www.zgn.waw.pl.

Za przygotowanie i wdrożenie programu na muranowskim podwórku odpowiadają śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami oraz Zarząd Terenów Publicznych. - Wdrożenie programu na tym obszarze wymagało o wiele większego wysiłku niż na którymkolwiek z dotychczasowych podwórek. Wpływ na to miała zarówno jego powierzchnia, spora liczba mieszkających tu osób, ale też wiele podmiotów administrujących okolicznymi budynkami. Z każdym z nich prowadziliśmy uzgodnienia. To dlatego trzeci etap zaczynamy od jednego podwórka - wyjaśnia zastępca burmistrza dzielnicy Tomasz Bratek, cytowany w komunikacie śródmiejskiego ratusza.

Parkowanie na podwórkach tylko dla mieszkańców

Pilotaż w Śródmieściu rozpoczął się 1 lipca ubiegłego roku. Jako pierwsi na podwórka ze specjalnymi identyfikatorami wjeżdżali mieszkańcy ulic Freta 12-38, Gałczyńskiego 3-5, Hożej 29-31 oraz Górnośląskiej 8.

Drugi etap ruszył 2 listopada 2020 roku. Program rozszerzono wówczas o podwórka przy ulicach: Waryńskiego 9 - Nowowiejska 10, 10A, 12/18 - Śniadeckich 1/15, 17A, 19, 21 - pl. Konstytucji 3, Nowy Świat 7, Hoża 40 - Wspólna 37/39, Mazowiecka 4, Zagórna 2/4, 7/8 - A. Idźkowskiego 4, Szwoleżerów 5, 7A - 29 Listopada 10A, 12, 14, 16, 18.

Dotychczas wydano 444 identyfikatory uprawniające do parkowania na podwórkach objętych pilotażem. Najwięcej z nich dotyczyło podwórka przy Waryńskiego 9 - 119 sztuk. - Nasz program ma już pół roku. W tym czasie ułatwiliśmy codzienne funkcjonowanie dziesiątkom osób mieszkających w Śródmieściu. O sukcesie zmian świadczą jednak nie statystyki, ale zadowolenie mieszkańców. Bardzo cieszy fakt, że pozytywnych sygnałów nie brakuje. Choć w trzecim etapie skupiamy się na Muranowie, to zapewniam, że intensywnie pracujemy nad tym, by objąć programem jak największą część dzielnicy - podkreśla burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, cytowany w komunikacie.

W kolejnych etapach do programu będą włączane podwórka w lokalizacjach, o które najczęściej wnioskują mieszkańcy Śródmieścia. Chodzi o podwórka przy: tak zwanym "Kościele Przesuwanym" (al. Solidarności; Karmelicka; al. Jana Pawła II), Nowolipki 12, 12A, 10 i 10A - Dzielna 7, 7A - Karmelicka 9A, 9B, 9C, 9D Karmelickiej 11, Dzielnej 1, 1A, 3, 5 - Zamenhofa 4 - Nowolipki 5, 6, 6A - Karmelicka 10, 12, ul. Przemysłowej 38.

Pierwsza była Wola

Taki program w 2018 roku uruchomiły już władze Woli. Możliwość wjazdu, zatrzymania się i parkowania na podwórkach objętych pilotażem mają tam tylko osoby posiadające specjalny identyfikator, służby miejskie oraz usługodawcy i dostawcy świadczący usługi dla mieszkańców bądź najemców lokali użytkowych. Aby otrzymać przepustkę na podwórko, należy posiadać meldunek i tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w obrębie podwórka. Identyfikator dostają też współlokatorzy właścicieli mieszkania oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Autor:kk/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl