W sobotę Warszawa ponownie stanie się sceną jednego z najbardziej barwnych i radosnych wydarzeń plenerowych – IV Parady Syrenki. Mieszkańcy stolicy będą mogli podziwiać niezwykły pochód łączący sztukę, muzykę i symbol Warszawy w jedno wielkie święto.

Dwie wyjątkowe syrenki

W sobotę przez Trakt Królewski przejdzie kolorowy pochód 20 syrenek. Parada rozpocznie się o 13.00 na Nowym Świecie, skąd ruszy w stronę placu Zamkowego. Będzie można zobaczyć 20 syrenek na platformach przygotowanych przez warszawskie dzielnice i miejskie jednostki.

"Na trasie zaplanowano kilka przystanków z dodatkowymi atrakcjami przy pomniku Kopernika (animacje artystów teatralnych i pokaz samby), hotelu Bristol (występ zespołu Singin’ Birds i pokaz na skwerze Hoovera)" – przekazał stołeczny ratusz.

O 15.00 przy kościele św. Anny na plac Zamkowy wjadą dwie wyjątkowe syrenki – sferyczna i kwiatowa. W międzyczasie na placu pojawią się teatry uliczne i zespoły muzyczne, jak RitmoBloco, Etno Scena, Bloco Pomerania i Orkiestra z Nadarzyna. O 15.20 rozpocznie się koncert Carli Fernandes, który zakończy tegoroczną edycję parady.

"Parada Syrenki to nie tylko widowisko, ale także okazja do celebrowania miejskiej tożsamości i kultury Warszawy. Organizatorzy zachęcają uczestników do przyjścia w syrenkowych strojach lub z symbolicznymi akcentami, takimi jak mała syrenka przypięta do ubrania" – zaznaczył ratusz.

Na Wiśle zmagania żeglarskie

W sobotę i niedzielę emocje będą także nad Wisłą. Odbędą się tam Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy, które od lat przyciągają miłośników żeglarstwa i osoby lubiące aktywnie spędzić czas nad wodą.

Sercem zmagań będzie plaża Rusałka naprzeciwko zoo. Powstanie tam żeglarskie miasteczko pełne wodnych atrakcji. Organizatorzy przygotowali szkolenia żeglarskie na łódkach Optimist i Omega oraz darmowe warsztaty wodne. Na plażę najlepiej dostać się weekendową bezpłatną przeprawą promową.

Nowością tegorocznej edycji będzie rywalizacja akademicka. Studenci warszawskich uczelni zmierzą się na identycznych łódkach. Kulminacją dnia będzie All Sup Race 2025, którego uczestnicy dotrą na plażę Rusałkę, gdzie o 16.00 odbędzie się uroczyste zakończenie regat.

Regaty odbywają się regularnie od 2018 roku na stołecznym odcinku Wisły. Ich głównym celem jest promocja klasy Omega – polskiej łódki zaprojektowanej przez Juliusza Sieradzkiego i zwodowanej 85 lat temu w Warszawie. Każdego roku w zawodach bierze udział kilkadziesiąt załóg, wśród nich byli najlepsi polscy żeglarze, jak kapitan Krzysztof Baranowski, Zbigniew Gutkowski czy Dominik Życki.

Muzyka i sport w dwóch dzielnicach

Na dwudniowe świętowanie zapraszają Białołęka i Rembertów. Dni Białołęki 2025 zapowiadają się ciekawie – od atrakcji w parku Henrykowskim w ramach "Białołęki Pożytecznej" po wielki koncertowy finał z udziałem Guziora i Agnieszki Chylińskiej w parku Picassa.

Niedziela, 8 czerwca, przyniesie dalszy ciąg świętowania na terenie SP nr 368, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie również okazja do zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzięki konsultacjom z ekspertami i akcjom profilaktycznym. Finałem dnia i całego weekendu będzie koncert Lanberry i zespołu Zakopower.

W Święto Rembertowa 2025, w sobotę, 7 czerwca, teren przy ulicy Strażackiej zamieni się w sportową arenę i centrum rozrywki. Uczestnicy wezmą udział w zawodach street workout, turniejach bokserskich, pokazach sportowych, a także spróbują swoich sił w licznych aktywnościach – od zumby po deskorolkę. Na scenie wystąpią lokalne formacje muzyczne, w tym Ekipa Rembertowska, Alpha Squad i Goodfellas, a wieczór zakończy wspólna dyskoteka pod gołym niebem.

Finałowym punktem programu będzie koncert Golec uOrkiestra, poprzedzony występem energetycznej grupy Bum Bum Orkestar. Całość poprowadzi pochodzący z Rembertowa Artur Orzech. Warto też przynieść zużyte baterie. W zamian mieszkańcy otrzymają pelargonie, łącząc ekologię z lokalną inicjatywą.