Operator kina Luna pożegnał się z widzami

"W chwili obecnej kino zostało oddane właścicielowi, Mazowieckiemu Instytutowi Kultury, instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i to w jego rękach są dalsze losy Luny" - czytamy we wpisie.

Przedstawiciele Projekt Kino zaznaczyli, że obecnie prowadzenie kina jest ogromnym wyzwaniem. "Utrzymanie przestrzeni, która jednocześnie pełni rolę kulturalnego centrum i mierzy się z realiami ekonomicznymi, było trudnym, ale pełnym satysfakcji zadaniem. Wierzyliśmy, że Luna to coś więcej niż tylko ekran i fotele. To miejsce, w którym każdy seans miał swoją magię, a każde spotkanie z Wami było dla nas źródłem inspiracji. To Wasze wsparcie, pasja i miłość do kina nadawały Lunie duszę – bez Was ten klimat by nie istniał" - napisano w oświadczeniu.