Śródmieście

Nie tylko defilada. Atrakcje w Święto Wojska Polskiego

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Przygotowania do defilady wojskowej. Generał Kukuła o "smaczkach"
Źródło: TVN24
Zmiana posterunku honorowego, defilada na Wisłostradzie i pokaz sprzętu wojskowego. Nie zabraknie też muzyki. To wszystko będzie można zobaczyć w Święto Wojska Polskiego w Warszawie.

15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godz. 10 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie żołnierze, jak co roku, oddadzą hołd podczas uroczystej zmiany posterunku honorowego.

O godz. 12 na Wisłostradzie odbędzie się uroczysta defilada wojsk i sprzętu wojskowego, w której weźmie udział ponad 4 tys. żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP i 88 pocztów sztandarowych. Widzowie defilady i parady będą mogli zobaczyć m.in.: bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a na niebie: samoloty F-16 oraz śmigłowce.

"W uroczystej defiladzie wezmą też udział wojska z krajów sojuszniczych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz Eurokorpusu. Towarzyszyć im będzie niemal 50 statków powietrznych i 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz 20 okrętów na wodzie" – zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dla zabezpieczenia właściwego przebiegu defilady, całkowicie dla ruchu zostanie zamknięta Wisłostrada – od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy

Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy

Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta

Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta

Pokaz uzbrojenia

Z kolei w warszawskiej Cytadeli w godz. 10-18 odbędzie się pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym sprzętu armii sojuszniczych. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji muzycznych, w tym występy artystów działających w klubach wojskowych, Orkiestry Wojskowej z Radomia i artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego w Warszawie to też okazja do zapoznania się z ofertą polskiej armii. W punktach informacyjnych zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się ze specyfiką służby w jednostkach i instytucjach ze wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Nie zabraknie stoisk promocyjno–informacyjnych, m.in. Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa czy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego oraz wszystkich uczelni wojskowych" – przekazał MON.

Oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie zakończą się w piątkowy wieczór.

Uczczenie Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 roku dla uczczenia decydującego momentu zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia. Od kilku lat elementem państwowych obchodów święta stała się defilada wojskowa, zazwyczaj organizowana w stolicy.

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

