Śródmieście

Warszawa ma nowy most

Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Remont Portu Czerniakowskiego (wideo archiwalne)
Źródło: Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl
Nowy most połączył brzegi portu Czerniakowskiego. Mogą z niego korzystać piesi i rowerzyści. Ma 60 metrów długości i zastąpił dawny most drewniany. Konstrukcja ułatwia komunikację z poszczególnymi miejscami portu, jest też miejscem na spacery.

Długość mostu to 60 metrów, a szerokość 8,2 metra. Konstrukcja stalowa z żelbetową płytą została posadowiona na wielkośrednicowych palach wierconych. Nowa przeprawa zastąpiła most drewniany, który został zamknięty w 2008 roku.

– Od dziś mieszkańcy mogą już korzystać z nowej przeprawy w Porcie Czerniakowskim. To długo wyczekiwane udogodnienie, które zmienia ten teren nie do poznania. Rekonstrukcja dawnego mostku to krok w stronę lepszego miasta, dostępnego i przyjaznego pieszym oraz rowerzystom – powiedział cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Most zaprojektowany został przez firmę Pondus Cezary Witas, prace budowlane wykonała firma Primost Południe Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Zieleni Warszawy.

Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Źródło: C. Warś/UM Warszawa

Łączy i ułatwia

"Nowy most łączący nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego zapewnia wygodne i bezpieczne przejście nad kanałem portowym. Przeprawa umożliwiła również bezpośrednie połączenie ścieżek rowerowych z mostu Łazienkowskiego z trasami na ulicach Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej" - zapewnił ratusz. Konstrukcja jest dostępna dla wszystkich – pieszych i rowerzystów, jest także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Źródło: C. Warś/UM Warszawa

Nowa przeprawa to także element, który usprawnia funkcjonowanie Portu Czerniakowskiego. "Korzystający ze sprzętu pływającego mają tam teraz możliwość tzw. przejazdu technicznego, co usprawni obsługę jednostek wodnych w porcie" - wyjaśnił urząd miasta.

Nowy most ułatwia dojście z Sauny Wisła na zajęcia tenisowe, wioślarskie, siatkówki plażowej czy pozostałej oferty Przystani Warszawa. W porcie można pływać na SUP-ach, kajakach, a nawet zagrać w kajak polo. To tam zaczynają się rejsy łodziami po Wiśle, a mieszkańcy mogą odpocząć wśród zieleni i posilić się w restauracjach czy kawiarni.

Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Źródło: C. Warś/UM Warszawa

"Miejsce jest inspirujące i fotogeniczne"

Choć most działa od czwartku, to jego uroczyste otwarcie odbędzie się podczas Święta Wisły 6 września.

Nowy most sprawi, że serce Dzielnicy Wisła, jakim jest Port Czerniakowski stanie się jeszcze przyjaźniejszym miejscem, które oprócz funkcjonalności zyska również walor romantyczny. Miejsce jest inspirujące i fotogeniczne, a bliskość zieleni sprawia, że może stać się idealnym miejscem na przystanek podczas wycieczki rowerowej lub spaceru – powiedział w komunikacie Jan Piotrowski, pełnomocnik ds. Dzielnicy z Zarządu Zieleni Warszawy.

Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Źródło: C. Warś/UM Warszawa

Zagospodarowanie terenu wokół inwestycji "ucieszy" także nurogęsi. Te idąc z Łazienek po przejściu ulicy trafią zieloną, bezpieczną ścieżką prosto do wody.

Dodatkowo, podczas prac, powstała też nowa droga do basenu portowego oraz schody poprawiające dostęp do pomostu w północnej części portu. Wraz z otwarciem mostu przywrócona została organizacja ruchu na ulicy Zaruskiego i bulwarze Flotylli Pińskiej.

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: C. Warś/UM Warszawa

Inwestycje w WarszawieSport i rekreacja w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
