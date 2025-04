Nowe żółte karetki w warszawskim pogotowiu ratunkowym Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie

Z warszawskich ulic znikną białe ambulanse. Zastąpią je nowe, żółte. Do pogotowia ratunkowego trafiło 12 takich pojazdów - wyposażone są one w sprzęt najlepszy dostępny na rynku europejskim.

Nowe, żółte ambulanse trafiły do warszawskiej stacji pogotowia ratunkowego w środę - do lamusa odchodzą więc białe, które jeździły po ulicach przez kilkadziesiąt lat.

Ambulanse Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie pokonują rocznie prawie 3,8 mln kilometrów. Oznacza, to że są eksploatowane do granic możliwości i trzeba je często wymieniać.

- Uroczystość przekazania ambulansów zamyka pewien okres w 128-letniej historii Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym rejonie operacyjnym na wieczną emeryturę bezpowrotnie odchodzą wysłużone ambulanse w kolorze białym, które towarzyszyły nam przez kilkadziesiąt lat. Od dzisiaj w naszym rejonie operacyjnym pracują wyłącznie żółte ZRM – w zasadzie pojazdy wyprodukowane na bazie samochodu Volkswagen Crafter. Najstarszy ambulans ma 4 lata, najmłodszy miesiąc – powiedział dyrektor "Meditrans" dr n. o zdr. Karol Bielski.

Kosztowały osiem milionów złotych

Nowe ambulanse wyposażone są w nosze elektryczne oraz urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni karetek. Kupiono je ze środków własnych, trafią na Wolę, Ochotę, Ursynów, Bemowo, Białołękę, do Pruszkowa, Piaseczna, na Ujazdów, Mokotów, Targówek i do Otwocka.

Od stycznia 2025 roku w rejonie operacyjnym do dyspozycji mieszkańców jest 90 Zespołów Ratownictwa Medycznego, które są zlokalizowane w 41 stacjach wyczekiwania.

- Dodatkowo jesteśmy pionierami, gdyż jako pierwsi w Polsce spełniliśmy wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 2023 roku, które nakłada na dysponentów obowiązek wprowadzenia do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ambulansów w kolorze żółtym do 31.12.2030 roku - przekazał rzecznik "Meditrans" Piotr Owczarski.

Dodał, że warszawska stacja dysponuje najmłodszym taborem w Europie.

