Śródmieście

Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki

Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów (wideo archiwalne)
Źródło: TVN24
Muzeum Neonów przeniosło się z Kamionka do Pałacu Kultury i Nauki. Swoją działalność w nowym miejscu rozpoczyna nową wystawą "Światła Miasta". Zabiera ona odwiedzających do Warszawy lat 70. XX wieku, epoki uznawanej za złotą erę neonów w Polsce.

Neony odgrywały w polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku rolę wyjątkową – były nie tylko reklamami, lecz także "wyrazem artystycznych aspiracji i wizualnym symbolem nowoczesności". Projektowali je wybitni artyści i typografowie. W czasach PRL, kiedy dostęp do kolorowych mediów i nowoczesnych form komunikacji wizualnej był ograniczony, neony stały się nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego.

Nowa wystawa w nowym miejscu

Od 1 sierpnia Muzeum Neonów działa w nowym miejscu – na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Placówka została założona przez Ilonę Karwińską i Davida Hilla, którzy prowadzą projekt dokumentacji i ochrony neonów nieprzerwanie od 2005 roku. Efektem ich pracy są liczne wystawy, publikacje czy projekty renowacyjne, a przede wszystkim otwarte w 2012 roku Muzeum Neonów, którego pierwsza siedziba mieściła się na warszawskim Kamionku.

- Zarówno przenosiny, jak i organizacja nowej wystawy były ogromnym wyzwaniem logistycznym. Sukcesywnie będziemy uzupełniać ekspozycję o kolejne neony z naszej kolekcji. Niebawem będzie można zobaczyć łódzką Polfę, lubelskiego Jubilera czy tyski Atom. Po wakacjach wracamy także z wycieczkami i programem edukacyjnym - zapowiedziała dyrektor placówki Ilona Karwińska.

Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Źródło: UM Warszawa
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Źródło: UM Warszawa
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Źródło: UM Warszawa
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Źródło: UM Warszawa

Klasyki do zobaczenia

W Pałacu Kultury i Nauki można zobaczyć takie klasyki, jak neonowe szyldy restauracji Berlin i Szanghaj, lokali: Syrenka, Bajeczny, Bar Mleczny Biedronka, a także neony Cepelia, Sezam czy kawiarni Jaś i Małgosia. Rozbudowane zostały kąciki z neonami zagranicznymi, w tym zwłaszcza z innych państw bloku wschodniego, jak dawna Czechosłowacja czy Węgry.

Nowością jest sklepowa wystawa ze sprzętem RTV AGD z epoki. Niektóre reklamy są pokazywane po raz pierwszy - także po odnowieniu - jak poznańska Antylopa, lubelski Jubiler czy kolejne neonowe kwiaty. Odtworzone zostały także kultowa Krówka z baru mlecznego Bambino na Kruczej, czy Adria.

Wystawa "Światła Miasta" mieści się na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w sali Marii Skłodowskiej-Curie - wjazd windami bocznymi z poziomu szatni. Ekspozycję można oglądać przez cały tydzień - w godzinach 10-18 (poniedziałek - piątek) i 10-19 (sobota - niedziela).

Galeria Neonów we Wrocławiu
Wrocławskie neony mogą zgasnąć
TVN24
Odcinek ulicy Czerwonej Armii między ul. Ratajczaka a al. Marcinkowskiego
Ulica rozświetlona neonami. Tak wyglądał Święty Marcin pół wieku temu
TVN24
Neony na placu Wolności
Poznań znów chce zachwycać neonami. Wrócą "Poznańskie Słowiki", powstaną cztery nowe
TVN24
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

