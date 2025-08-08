Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki

Muzeum Neonów (wideo archiwalne) Źródło: TVN24

Neony odgrywały w polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku rolę wyjątkową – były nie tylko reklamami, lecz także "wyrazem artystycznych aspiracji i wizualnym symbolem nowoczesności". Projektowali je wybitni artyści i typografowie. W czasach PRL, kiedy dostęp do kolorowych mediów i nowoczesnych form komunikacji wizualnej był ograniczony, neony stały się nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego.

Nowa wystawa w nowym miejscu

Od 1 sierpnia Muzeum Neonów działa w nowym miejscu – na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Placówka została założona przez Ilonę Karwińską i Davida Hilla, którzy prowadzą projekt dokumentacji i ochrony neonów nieprzerwanie od 2005 roku. Efektem ich pracy są liczne wystawy, publikacje czy projekty renowacyjne, a przede wszystkim otwarte w 2012 roku Muzeum Neonów, którego pierwsza siedziba mieściła się na warszawskim Kamionku.

- Zarówno przenosiny, jak i organizacja nowej wystawy były ogromnym wyzwaniem logistycznym. Sukcesywnie będziemy uzupełniać ekspozycję o kolejne neony z naszej kolekcji. Niebawem będzie można zobaczyć łódzką Polfę, lubelskiego Jubilera czy tyski Atom. Po wakacjach wracamy także z wycieczkami i programem edukacyjnym - zapowiedziała dyrektor placówki Ilona Karwińska.

Klasyki do zobaczenia

W Pałacu Kultury i Nauki można zobaczyć takie klasyki, jak neonowe szyldy restauracji Berlin i Szanghaj, lokali: Syrenka, Bajeczny, Bar Mleczny Biedronka, a także neony Cepelia, Sezam czy kawiarni Jaś i Małgosia. Rozbudowane zostały kąciki z neonami zagranicznymi, w tym zwłaszcza z innych państw bloku wschodniego, jak dawna Czechosłowacja czy Węgry.

Nowością jest sklepowa wystawa ze sprzętem RTV AGD z epoki. Niektóre reklamy są pokazywane po raz pierwszy - także po odnowieniu - jak poznańska Antylopa, lubelski Jubiler czy kolejne neonowe kwiaty. Odtworzone zostały także kultowa Krówka z baru mlecznego Bambino na Kruczej, czy Adria.

Wystawa "Światła Miasta" mieści się na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w sali Marii Skłodowskiej-Curie - wjazd windami bocznymi z poziomu szatni. Ekspozycję można oglądać przez cały tydzień - w godzinach 10-18 (poniedziałek - piątek) i 10-19 (sobota - niedziela).