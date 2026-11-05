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Śródmieście

Święta z warszawskimi legendami. Montują nową iluminację

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Montaż świątecznej iluminacji
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim (wideo z 2021 roku)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa
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Rozpoczął się montaż ulicznych dekoracji, które przez trzy kolejne sezony ozdabiać będą stolicę w okresie świątecznym. Motywem przewodnim są spotkania z warszawskimi legendami oraz historycznymi postaciami: Marią Skłodowską-Curie i Fryderykiem Chopinem.

Poprzedni sezon był ostatnim ze świąteczną iluminacją w stylu retro, nawiązującą do Warszawy z lat 50. i 60. XX wieku. Już za kilka tygodni na Trakcie Królewskim zaświecą się zupełnie nowe ozdoby, które będą rozświetlać Warszawę do 2029 roku (sezonowo). Dostarczy i zamontuje je firma Multidekor. Właśnie rozpoczął się montaż.

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Bazyliszek i Maria Skłodowska-Curie

"Nowa iluminacja będzie się składać z blisko 2,9 mln energooszczędnych punktów LED, ponad 900 elementów i zestawów dekoracyjnych – choinek, karuzeli, figur, bram świetlnych, fotopunktów, instalacji interaktywnych. Co ważne, zastosowane zostaną sterowniki umożliwiające obniżenie mocy punktów, aby w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu ograniczyć zużycie prądu i zanieczyszczenie światłem" - opisał Zarząd Transportu Miejskiego.

Tradycyjnym elementem warszawskiej iluminacji świątecznej jest duża choinka na Placu Zamkowym. Jej dekorację stworzy kilkadziesiąt tysięcy światełek LED, a użyte oprogramowanie pozwoli płynnie zmieniać kolorystykę i natężenie światła.

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

W rejonie placu zagoszczą także bohaterowie warszawskich baśni i podań, m.in. o Bazyliszku czy Kamiennym Niedźwiedziu. "Świetlne księgi przybliżą ich historie, a wybrane instalacje będą reagowały na obecność odwiedzających" - opisali drogowcy.

Z kolei na Rynku Nowego Miasta pojawią się świetlna karuzela ze Złotą Kaczką oraz Warsem i Sawą. Na Rynku Starego Miasta będzie można spotkać Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę czy Bolesława Prusa.

Pojawią się również przestrzenne bombki i fotopunkty przygotowane z myślą o rodzinach.

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Iluminacja w nowych lokalizacjach

Świąteczną iluminację będzie można podziwiać w dwóch nowych lokalizacjach. To tzw. Plac Centralny, na którym również stanie wysoka choinka oraz sąsiadujący z nim Park Świętokrzyski.

Nowa świąteczna iluminacja na wizualizacjach
Wizualizacja Plac Zamkowy
Wizualizacja Plac Zamkowy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Plac Zamkowy
Wizualizacja Plac Zamkowy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Skwer Hoovera
Wizualizacja Skwer Hoovera
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Świętokrzyska
Wizualizacja Świętokrzyska
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Plac Centralny
Wizualizacja Plac Centralny
Źródło zdjęcia: Multidekor

Choinki pojawią się również na rynkach Starego i Nowego Miasta, a na Placu Trzech Krzyży stanie konstrukcja świetlna w kształcie świątecznego drzewka.

"Elementem iluminacji będzie też zupełnie nowy mapping na Pałacu Staszica, który ożywi fasadę budynku za pomocą obrazu, świateł, animacji i muzyki" - przekazał ZDM.

Wizualizacje iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor

Ogród światła i interaktywna ścieżka

W ramach nowej umowy z firmą Multidekor w Parku Świętokrzyskim uruchomiona została kilka tygodni temu całoroczna iluminacja. "Oświetlenie parku przeszło niedawno modernizację, która była wstępem do dalszego ożywiania tego zielonego terenu pod Pałacem Kultury i Nauki" - dodali drogowcy.

Iluminacja w Parku Świętokrzyskim
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor

15 października został udostępniony mieszkańcom ogród świateł – z motywami roślin, kwiatów i owadów. Około 50-metrowy fragment parkowej alejki został zamieniony w interaktywną przestrzeń światła. Dzięki czujnikom ruchu obrazy wyświetlane na nawierzchni reagują na obecność przechodniów. Dzieci i dorośli mogą własnym ruchem uruchamiać oraz zmieniać świetlne motywy, dzięki czemu spacer po parku staje się częścią zabawy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Święta Bożego NarodzeniaInwestycje w Warszawie
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