W piątek rowerzyści, w sobotę rolkarze, w niedzielę duży koncert

Tysiąclecie Korony Polskiej. Premier zapowiada obchody Źródło: X/@donaldtusk

Na ostatnie dni kwietnia zaplanowano duże plenerowe wydarzenia rekreacyjne i kulturalne. W związku z przejazdem rowerzystów i rolkarzy na kierowców czekają utrudnienia. Czasowe blokady ruchu i zakazy parkowania pojawią się natomiast w poniedziałek i wtorek, mają związek z przyjazdem dyplomatów w ramach Szczytu Inicjatywy Trójmorza.

Rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej zaczynają kolejny sezon piątkowych przejazdów. Pierwszy z nich, 25 kwietnia, został zaplanowany ulicami Śródmieścia, Ochoty oraz Woli.

Uczestnicy spotkają się, o godz. 19, na placu Zamkowym. Później przejadą między innymi ulicami: Marszałkowską, aleją Jana Pawła II, Koszykową, przez plac Zawiszy, Alejami Jerozolimskimi, aleję Prymasa Tysiąclecia, Górczewską, Młynarską i Powązkowską.

Przejazd będzie zabezpieczała policja. Ruch na drogach i skrzyżowaniach, przez które przejadą rowerzyści, będzie czasowo wstrzymany.

Rolkarze i wrotkarze z Nightskating

Dzień później, pierwszy tegoroczny przejazd zaplanowali rolkarze i wrotkarze z Nightskating Warszawa. Jak zawsze zbiorą się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika.

O godzinie 20.30 wyruszą na trasę ulicami Śródmieścia i Woli. Przejadą między innymi ulicami: Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Świętokrzyską, Prostą, Towarową, aleją "Solidarności", aleją Jana Pawła II, przez rondo "Radosław", Okopową i Towarową. W czasie przejazdu policjanci będą czasowo wstrzymywali ruch.

Przejazd rolkarzy w Warszawie (wideo archiwalne) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego

W niedzielę, 27 kwietnia, w Warszawie odbędzie się piknik historyczny, parada i koncert na błoniach Stadionu Narodowego pod hasłem "Tysiąclecie Korony Polskiej".

Od piątku zostanie zamknięta ulica Wybrzeże Kościuszkowskie od mostu Świętokrzyskiego do Biblioteki Uniwersyteckiej, a od soboty także odcinek w stronę ulicy Jaracza. Główne wyłączenia planowane są w dniu wydarzenia. O godzinie 16 zostanie zamknięty most Świętokrzyski, a dwie godziny później także Wybrzeże Szczecińskie od mostu Poniatowskiego do Okrzei, jak również ulice Sokola i Zamoście.

Tysiąclecie Korony Polskiej - zmiany w ruchu Źródło: UM Warszawa

Szczyt Inicjatywy Trójmorza

Z kolei w poniedziałek i wtorek, 28 i 29 kwietnia, w czasie Szczytu Inicjatywy Trójmorza, część ulic w rejonie Starego Miasta zostanie zamknięta. Dodatkowo policjanci będą wstrzymywali ruch na ulicach w czasie przejazdu kolumn z dyplomatami do hoteli, miejsc obrad, a także na drogach prowadzących do Lotniska Chopina. Na tych drogach zostaną wprowadzone zakazy parkowania.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza - zmiany w ruchu i parkowaniu Źródło: UM Warszawa