Tramwajem maksymalnie niż 10 km/h Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Jak podał ratusz, wymienione zostanie całe torowisko wraz z podbudową na odcinku około kilometra. Podstawowy zakres prac obejmie odcinek między ulicami Widok a Królewską (bez skrzyżowania ze Świętokrzyską, które zostało przebudowywane w czasie budowy centralnego odcinka II linii metra).

Opcją dodatkową ma być przebudowa torów w rejonie skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską, przystanków "Królewska" (ten w stronę centrum jest wąski i nie ma wiaty), gazociągu oraz dostosowanie układu drogowego.

Będzie zielono, powstaną nowe tory

"Prace poprawią płynność ruchu tramwajów. Znikną występujące ograniczenia prędkości, a przejazd pojazdów będzie cichszy. Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej przewidziano zielone torowisko z rozchodnikiem, natomiast na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska" - poinformował ratusz. Więcej o tej decyzji można przeczytać tutaj: Zielone, estetyczne, ekologiczne. Ale karetki po nich nie pojadą

Na całej długości powstaną pasy separacyjne z miejscem zieleń wysoką i niską. Na przekroju zasygnalizowano wręcz szpaler drzew wzdłuż torowiska. Jednak zieleń zostanie posadzona w ramach odrębnego zadania.

Schemat torowiska na Marszałkowskiej Źródło: UM

Równolegle z pracami torowymi, Zarząd Dróg Miejskich wytyczy dwa nowe przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Złotej i Sienkiewicza.

Zmiany czekają także kierowców. W rejonie ulicy Złotej wyznaczony zostanie pas do zawracania, dzięki czemu nie będzie konieczności dojeżdżania do ronda Dmowskiego (w zamian za zasypany niedawno tunel). Z kolei przy Sienkiewicza powstanie nowy lewoskręt zapewniający dojazd do Złotej i Zgody.

"Oferty na przebudowę torowiska będą znane w styczniu. Roboty, zaplanowane przede wszystkim na okres wakacyjny 2025 r., będą wiązać się ze wstrzymaniem ruchu tramwajów pomiędzy przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum przez ok. 3,5 miesiąca. Na pozostałych odcinkach Marszałkowskiej i Andersa, dzięki budowie tymczasowych rozjazdów nakładkowych, możliwe będzie kursowanie tramwajów dwukierunkowych" - podaje ratusz.

Tory tramwajowe na Marszałkowskiej Źródło: UM Warszawa

Przygotowania do wytyczenia przejścia na Osi Saskiej

Czas zamknięcia torowiska Tramwaje Warszawskie wykorzystają do przeprowadzenia innych prac na przylegających odcinkach sieci: na placu Bankowym oraz między Królewską a Senatorską.

"Na wysokości Ogrodu Saskiego przygotowana zostanie zabudowa pod przyszłe przejście dla pieszych w kierunku placu Żelaznej Bramy – tak, by nie było potrzeby wstrzymywania ruchu tramwajowego w przyszłości, gdy ZDM przystąpi do budowy nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez Marszałkowska wzdłuż Osi Saskiej" - podsumował ratusz.