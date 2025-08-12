Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów Źródło: tvnmeteo.pl

Od poniedziałku stołeczne promy miały pływać częściej. Poziom wody w Wiśle jest za niski i ich kursowanie zostało jednak zawieszone.

35 centymetrów

"Z uwagi na niski stan wody kursowanie promów Wilga, Słonka, Pliszka zostaje zawieszone do odwołania" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Wodowskaz na Bulwarach Wiślanych wskazywał we wtorek 35 centymetrów. Rekord padł 8 lipca. W tym dniu rzeka na bulwarach miała zaledwie 11 cm. To był najniższy stan Wisły od początku pomiarów.

Przeprawy łączą brzegi rzeki w trzech miejscach: Cypel Czerniakowski - Saska Kępa (Słonka), most Poniatowskiego - stadion Narodowy (Pliszka) i Podzamcze Fontanny - Zoo (Wilga). Można nimi przepłynąć przez Wisłę bezpłatne, a rejsy w wakacje odbywają się codziennie.

Nadciąga fala upałów

Stan wody w Wiśle może być wkrótce jeszcze niższy. Fala upałów, która w ostatnich dniach spowodowała w Europie rekordowe temperatury powietrza, zbliża się do Polski. Najwyższe temperatury prognozowane są w piątek. W niemal całym kraju będą wynosiły ponad 30 st. C z maksymalnymi wartościami do około 35 st. C, a lokalnie więcej - to prawdopodobnie będzie najcieplejszy dzień tego roku w skali całego kraju. Możliwe są ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia przed upałem.