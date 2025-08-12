Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały

Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów
Źródło: tvnmeteo.pl
Ze względu na niski stan wody wstrzymano kursowanie miejskich promów po Wiśle w Warszawie. We wtorek wodowskaz na Bulwarach Wiślanych wskazywał zaledwie 35 centymetrów.

Od poniedziałku stołeczne promy miały pływać częściej. Poziom wody w Wiśle jest za niski i ich kursowanie zostało jednak zawieszone.

35 centymetrów

"Z uwagi na niski stan wody kursowanie promów Wilga, Słonka, Pliszka zostaje zawieszone do odwołania" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Wodowskaz na Bulwarach Wiślanych wskazywał we wtorek 35 centymetrów. Rekord padł 8 lipca. W tym dniu rzeka na bulwarach miała zaledwie 11 cm. To był najniższy stan Wisły od początku pomiarów.

Przeprawy łączą brzegi rzeki w trzech miejscach: Cypel Czerniakowski - Saska Kępa (Słonka), most Poniatowskiego - stadion Narodowy (Pliszka) i Podzamcze Fontanny - Zoo (Wilga). Można nimi przepłynąć przez Wisłę bezpłatne, a rejsy w wakacje odbywają się codziennie.

Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Nadciąga fala upałów

Stan wody w Wiśle może być wkrótce jeszcze niższy. Fala upałów, która w ostatnich dniach spowodowała w Europie rekordowe temperatury powietrza, zbliża się do Polski. Najwyższe temperatury prognozowane są w piątek. W niemal całym kraju będą wynosiły ponad 30 st. C z maksymalnymi wartościami do około 35 st. C, a lokalnie więcej - to prawdopodobnie będzie najcieplejszy dzień tego roku w skali całego kraju. Możliwe są ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia przed upałem.

Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

METEO

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Wisła
Czytaj także:
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Okolice
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Śródmieście
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Okolice
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Okolice
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Okolice
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Okolice
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Okolice
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Okolice
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
Okolice
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
Śródmieście
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Okolice
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
Okolice
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
Praga Południe
Koniec prac na placu Zawiszy
"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy
Ochota
Nielegalna pirotechnika na koncercie Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Dantejskie sceny na koncercie białoruskiego rapera
Praga Południe
Ze skrytki w paczkomacie wyciekała żrąca substancja (zdjęcie ilustracyjne)
Z paczkomatu wyciekała żrąca substancja
Targówek
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
Trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Wpadł dzięki reakcji świadka
Okolice
Filtry Warszawskie
Abolicja za kradzież wody i zrzucanie ścieków. Wodociągi wydłużają termin
Śródmieście
Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg
Okolice
Policja kontroluje rowerzystę
"Jechał slalomem, wydmuchał blisko trzy promile. Uważał, że nic złego nie zrobił"
Okolice
Prace przy pętli Kielecka
Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli
Mokotów
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
Wola
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
Wola
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki