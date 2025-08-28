Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni

Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę widziana z drona
Źródło: TVN24
Podczas czwartkowej sesji radni podjęli uchwałę, by kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę nosiła imię rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz. Za było 44 radnych, przeciw była jedna osoba, a 13 radnych wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem, w imieniu radnych klubu KO, głos zabrała radna Agnieszka Wyrwał.

- Nowa kładka przez Wisłę w krótkim czasie stała się jednym z najbardziej ulubionych i rozpoznawalnych miejsc w Warszawie. To nie tylko funkcjonalna przeprawa, ale także punkt widokowy, miejsce spotkań i symbol nowoczesnej Warszawy. Nadając jej imię Magdaleny Abakanowicz możemy połączyć codzienną, użytkową funkcję z wymiarem kulturowym i symbolicznym - powiedziała.

W konkursie wygrała "Agrafka"

Z kolei radny Jan Mencwel (Miasto Jest Nasze) zgłosił wątpliwość co do nadania kładce takiego imienia. Przypomniał, że Muzeum Warszawy przeprowadziło już konkurs na nazwę dla kładki, w której wygrała nazwa "Agrafka".

- To nazwa bardzo fajna, urocza, która ma szansę, że będzie po prostu używana przez mieszkańców na co dzień - powiedział.

Pokreślił, że są małe szanse na to, by nazwa im. Magdaleny Abakanowicz była używana w życiu codziennym warszawiaków.

- Poza tym wydaje mi się, że Magdalena Abakanowicz jest artystką tego formatu, że może zasługiwałaby na upamiętnienie w formie dzieła bezpośrednio nawiązującego do jej twórczości. Na przykład tworzyła budynki, które miały przypominać w swojej strukturze drzewa - zaznaczył.

Za nadaniem kładce tego imienia zagłosowało 44 radnych, przeciw była jedna osoba, trzynastu radnych wstrzymało się od głosu.

Najnowsze
Kładka pieszo-rowerowa
Policzyli, ile osób było na nowym warszawskim moście
Ulice

Spina brzegi Wisły

Kładka pieszo–rowerowa została wybudowana pomiędzy ulicami Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Szczecińskie, stanowi połączenie centrum Warszawy i popularnych Bulwarów Wiślanych z Pragą i prawobrzeżną stroną miasta.

Została oddana do użytku 28 marca 2024 roku. Ma długość ok. 463 m i umożliwia przejście na drugą stronę Wisły w ciągu kilku minut i jeszcze szybszy przejazd rowerem. Na kładce zostały wydzielone dwie strefy widokowo-wypoczynkowe.

***

Zmarła w 2017 roku rzeźbiarka Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska mieszkała i tworzyła w Warszawie. Specjalizowała się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę (zwanych od jej nazwiska abakanami), z wykorzystaniem również innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd m.st. Warszawa

WisłaSamorząd
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
