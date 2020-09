James Bond z misją w Warszawie. IPN: interesował się niewiastami

Nazywał się Bond. James Albert Bond. Z tajną misją przybył do Warszawy. Nie, to nie jest scenariusz nowej części filmów o agencie 007. To odkrycie Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak zaważa IPN, "przybycie tak znanego agenta nie uszło uwadze funkcjonariuszom Departamentu II (kontrwywiadu) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Założono sprawę operacyjnej obserwacji o kryptonimie 'Samek' i poddano go ścisłej inwigilacji. Ustalono, że Bond był rozmowny, lecz bardzo ostrożny i 'interesował się niewiastami'. Kontaktów z obywatelami polskimi – nie stwierdzono. W październiku i listopadzie 1964 r. wyjeżdżał z dwoma pracownikami attachatu do województw białostockiego i olsztyńskiego, aby 'penetrować obiekty wojskowe'" - podał IPN.

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Craig to aktualny Bond. Ostatnia część serii z jego udziałem - "Nie czas umierać" wejdzie do kin za dwa miesiące. W ostatnich pojawiła się też nowa plotka o tym, kto miałby go zastąpić. Według serwisu "The Vulcan Reporter" Bonda zagra Tom Hardy. Informacja obiegła media społecznościowe, ale nie została oficjalnie potwierdzona.