Radni zdecydują o wyższych pensjach dla dyrektorów i dodatkach dla nauczycieli

"Zdarzają się sytuacje, kiedy nauczyciele danej szkoły (realizujący swoje zadania dodatkowo np. w ramach godzin ponadwymiarowych) pobierają wyższe wynagrodzenie niż dyrektor szkoły, na którym spoczywa odpowiedzialność za organizację pracy całej placówki oraz bezpieczeństwo przebywających w niej osób. Trzeba podkreślić, że dyrektorzy szkół – co do zasady - nie realizują godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych" - napisali w uzasadnieniu autorzy projektu uchwały.

Zwiększenie dodatku motywacyjnego

W projekcie rozszerzono też katalog zadań realizowanych przez nauczycieli, uprawniających do przyznania dodatku motywacyjnego.

Wprowadzono ponadto możliwość zwiększenia dodatku motywacyjnego - do 150 proc., dla nauczycieli realizujących modułowy program kształcenia zawodowego oraz dyrektorów szkół, w których prowadzone jest takie kształcenie. Obecnie, jest ono prowadzone w sześciu warszawskich szkołach kształcących w zawodzie.

27 milionów złotych rocznie

"Skutki te w odniesieniu do 2024 r. pokryte zostaną z rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, natomiast w odniesieniu do 2025 r. i lat kolejnych źródłem ich finansowania będą środki planowane w budżecie Warszawy co roku na zadania edukacyjne i naliczane dla dzielnic w oparciu o kwotę na ucznia przeliczeniowego" - wyjaśnili w uzasadnieniu autorzy projektu.