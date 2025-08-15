Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty

Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Start defilady
Cztery tysiące żołnierzy zaprezentowało 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, w tym czołgi K2 i Abrams, bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy Baobab-K, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Nad Warszawą przeleciało ponadto 50 śmigłowców i samolotów, w tym wielozadaniowe myśliwce F-16. W paradzie morskiej na Bałtyku udział wzięły korwety, fregaty, niszczyciele min.

Rozpoczęło się od pokazowego desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy rozwinęli wielką flagę państwową, i salutu armatniego. Po wystąpieniach wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezydenta Karola Nawrockiego warszawską Wisłostradą ruszyła wojskowa defilada, w której wzięły udział tysiące żołnierzy i setki sztuk sprzętu.

Tysiące osób przyszły oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego
Tysiące osób przyszły oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP

Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych

Na czele defilady przemaszerowała kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w mundurach Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, a za nią reprezentanci poszczególnych rodzajów sił zbrojnych - poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną, to m.in. Wojska Specjalne - konkretnie jednostka AGAT, której żołnierze występują z zasłoniętymi twarzami i w bojowym rynsztunku.

Za specjalsami zobaczyć można było reprezentantów Wojsk Obrony Terytorialnej w charakterystycznych oliwkowych beretach, żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w ciemnoniebieskich oraz Żandarmerii Wojskowej w czerwonych.

Następnie przed zgromadzonymi przedefilowały reprezentacje wszystkich dywizji i innych jednostek Sił Zbrojnych RP, w tym np. żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w tradycyjnych mundurach nawiązujących do góralskich strojów czy żołnierze z elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa w charakterystycznych bordowych beretach.

W defiladzie wzięło też udział łącznie 88 pocztów sztandarowych reprezentujących różne jednostki i struktury w Wojsku Polskim, a także jednostki międzynarodowe - w tym Wielonarodowa Dywizja Północny-Wschód z Elbląga, polsko-litewsko-ukraińska brygada z Lublina czy Eurokorpus ze Strasburga. Maszerowali także żołnierze amerykańscy, brytyjscy i rumuńscy z NATO-wskiej grupy bojowej eFP.

Za piechotą przedefilował Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Samoloty i helikoptery nad Wisłostradą
Źródło: PAP

Na niebie myśliwce F-16, transportowe Bryzy i Heculesy

Za defiladą pieszą przejechały pojazdy. Jednocześnie nad Wisłostradą zaprezentowały się statki powietrzne - na początek nowe śmigłowce wielozadaniowe AW149, za nimi śmigłowce AH-64E Apache - pierwszy raz w rękach Wojska Polskiego, jednak na razie, przed rozpoczęciem właściwych dostaw, są to maszyny wyleasingowane od Amerykanów; za nimi formacja samolotów szkoleniowych - PZL Orliki z zespołu akrobacyjnego.

Dalej zobaczyć można było samoloty transportowe M28 Bryza, dwa samoloty CASA C-295M oraz obecnie największego transportowca w polskiej flocie - Herculesa. Za nimi przeleciały samoloty sojusznicze - australijskie e-7a Wedgetail w asyście dwóch myśliwców oraz Airbusy z francuskich sił powietrznych.

Zgromadzeni mogli też obserwować na niebie m.in. samoloty szkolono-bojowe FA-50, M-346 Bieliki, a także myśliwce F-16.

Wisłostradą przejechały wozy Morskiej Jednostki Rakietowej, zajmujące się ochroną polskiego wybrzeża. Na lawetach zaprezentowano łodzie służące np. do rozpoznania hydrograficznego i dla wojsk specjalnych oraz morskie drony - w tym np. bezzałogową łódź podwodną Hugin, służącą do badania dnia morskiego.

Zobaczyć można było także sprzęt Żandarmerii Wojskowej, czyli formacji przystosowanej do zadań policyjnych - to np. wozy pościgowe Skody i motocykle Kawasaki, a także wozy opancerzone do działań antyterrorystycznych.

Pojazdy wojskowe na defiladzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Źródło: PAP

Legwany, Żmije, Rosomaki, Langusty, Homary...

W defiladzie wzięły ponadto udział pojazdy rozpoznawcze wykorzystywane m.in. przez WOT - to quady Polaris, a także niedawno zamówione dla jednostek rozpoznawczych pojazdy Kleszcz, które zastąpić mają poradzieckie pojazdy BRDM-2. Wisłostradą przejechały też lekko opancerzone wozy Legwan i lekkie pojazdy Żmija, wykorzystywane m.in. przez żołnierzy na granicy z Białorusią.

Następnie na Wisłostradzie pojawił się ciężki sprzęt wojsk operacyjnych - słynne Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak, w starszej wersji z wieżą Hitfist oraz z nowoczesnymi wieżami ZSSW-30; w tej ostatniej wersji pojazdy od niedawna trafiają do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Poza klasycznymi wersjami w defiladzie wzięły udział także Rosomaki w wersji rozpoznawczej, wozy dowodzenia artylerią czy wozy ewakuacji medycznej.

Dalej pojawiły się zestawy przeciwlotnicze, w tym systemy krótkiego zasięgu Poprad oraz Pilica oraz elementy baterii średniego zasięgu Patriot - czyli najbardziej zaawansowanych systemów przeciwlotniczych. Wśród pojazdów zobaczyć można było także zestawy Gladius, czyli opancerzone pojazdy z wyrzutniami bezzałogowców.

Następnie na Wisłostradzie pojawiły się systemy artyleryjskie - w tym zbudowane na podwoziu Rosomaka moździerze 120 mm Rak, oraz polskie wyrzutnie rakiet WR-40 Langusta. Za nimi pojechały wyrzutnie Homar-K, cięższe pojazdy Jelcza z koreańskimi wyrzutniami rakiet K239 Chunmoo, a dalej - kilka wyrzutni Homar-A, czyli osławionych na Ukrainie amerykańskiej produkcji wyrzutni HIMARS.

Żołnierze zaprezentowali również sprzęt inżynieryjny, w tym most towarzyszący Daglezja.

Czołgi Abrams i Leopard, wozy bojowe piechoty

Swój sprzęt zaprezentowali także sojusznicy - Amerykanie wzięli udział w defiladzie ze swoimi czołgami M1 Abrams oraz wozami bojowymi M2 Bradley, natomiast Rumuni z zestawami przeciwlotniczymi Gepard.

Za Gepardami pojechały polskie Borsuki, czyli zamówione niedawno dla Wojska Polskiego wozy bojowe piechoty, które mają zastąpić skrajnie przestarzałe poradzieckie BWP-1. Wojsko potrzebuje ponad 1000 takich maszyn w różnych wersjach, do tej pory zamówiono jednak nieco ponad 110.

Ostatnią częścią pokazu stanowił najcięższy sprzęt - kilkadziesiąt czołgów reprezentujących polskie siły pancerne - jako pierwsze zaprezentowały się czołgi Leopard 2 w spolonizowanej wersji 2PL, za nimi zaś zamówione w Korei Południowej K2. Najcięższe czołgi, czyli M1 Abrams w nowoczesnej wersji M1A2 SEPv3, pojawiły się na końcu pancernej części parady.

Przejazd pojazdów zakończyły pojazdy stanowiące artylerię lufową Wojska Polskiego, czyli armatohaubice polskiej produkcji Krab oraz produkcji południowokoreańskiej K9.

Defilada rozciągnęła się na długość kilku kilometrów. Żołnierze i pojazdy przemieszczali się w stałym szyku, utrzymując jednocześnie stałą prędkość wynoszącą ok. 8 kilometrów na godzinę.

Równocześnie na Bałtyku odbyła się parada morskiej, na której wojsko pochwaliło się korwetami, fregatami, niszczycielami min i najnowszymi okrętami, łącznie w okolicy Helu zaprezentowało się 20 jednostek.

Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP
Parada morska w Helu
Parada morska w Helu
Źródło: PAP

Święto żołnierzy w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia przypada rocznica – w tym roku 105. – zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 roku 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947 roku. Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieWojskobezpieczeństwo
Czytaj także:
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył w mężczyznę". 77-latek zmarł w szpitalu
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Śródmieście
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Chcieli wyjaśnić sprawy "za pomocą pięści". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki