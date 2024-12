Chcą, aby marsz 11 listopada był zgromadzeniem cyklicznym, kolejny wniosek u wojewody

Marsz Narodowców przechodzi przez rondo Dmowskiego Źródło: TVN24

- Po raz kolejny, złożyliśmy wniosek o wyrażenie przez wojewodę mazowieckiego zgody na to, aby Marsz Niepodległości miał status zgromadzenia cyklicznego - powiedział w czwartek na konferencji prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.

Przypomniał, że marsz do 2010 roku przechodzi ulicami stolicy, a od 2014 roku - dokładnie taką samą trasą od ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

- Spełniamy wszystkie ustawowe przesłanki do tego, by skutecznie zabiegać o status zgromadzenia cyklicznego - podkreślił. Wyjaśnił, że status zgromadzenia cyklicznego pozwala z dużym wyprzedzeniem przygotować się do takiego wydarzenia zarówno organizatorom, jak i służbom.

W ostatnich latach stowarzyszenie organizowało Marsz Niepodległości w formie zgromadzeń cyklicznych. Obecnie nie posiada zgody na taką formę zgromadzenia, bowiem wojewoda mazowiecki wydał dwie decyzje odmawiające stowarzyszeniu przyznania statusu zgromadzenia cyklicznego organizowanego 11 listopada.

Wojewoda nie wydał zgody, sąd potwierdził

8 lutego 2024 wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie, w którym uchylił wydane w pierwszej instancji postanowienie Sądu Okręgowego. Przypomnijmy, wówczas sąd uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o nieuznaniu wniosku o cykliczne organizowanie marszu narodowców.

Tym razem Sąd Apelacyjny uznał, że decyzja wojewody miała uzasadnienie, a marsz środowiska narodowców nie będzie imprezą cykliczną. Postanowienie, jak informował wojewoda, jest prawomocne, a decyzja Mariusza Frankowskiego ostateczna.

Tamta decyzja dotyczyła złożonego przez stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" do wojewody wniosku o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń 11 listopada w stolicy. Stowarzyszenie chciało przeprowadzić manifestacje na prawach cykliczności w trzech kolejnych latach - 2024, 2025 i 2026.