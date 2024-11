Był beton, będzie zieleń. Trwa akcja "rozpłytowania"

Zielono i bezpieczniej na Filtrowej

Na ulicy Filtrowej drogowcy pracują po północnej stronie ulicy na odcinku od Raszyńskiej do pl. Narutowicza.

Wprowadzane na Filtrowej zmiany mają poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dotychczas na rozkuwanym fragmencie chodnika parkowały samochody. Jednak na wyznaczone tam miejsca nie dało się wjechać od strony jezdni. Trzeba było przejechać przez torowisko i następnie dostać się do wybranego miejsca chodnikiem.

"Chodnik chociaż szeroki – nawet po odjęciu części przeznaczonej na parkowanie – wciąż był za wąski, by mogli się nim bezpiecznie poruszać piesi i samochody. Taka organizacja ruchu była niewygodna dla jego uczestników i mogła prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto kierowcy zniszczyli słupki wygradzające bliżej pl. Narutowicza i nielegalnie wyjeżdżali z tego parkingu przez torowisko i przejście dla pieszych. Wobec tego wszystkiego likwidacja parkowania na nieprzystosowanym do tego fragmencie ul. Filtrowej była więc konieczna" - twierdzi ZDM.