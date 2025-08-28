Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"

Nowa komendant chce pokazać, dlaczego praca w straży miejskiej jest ważna (wideo z lipca 2022) Źródło: TVN24

"Komendantka Straży Miejskiej Magdalena Ejsmont z końcem sierpnia kończy swoją służbę dla Miasto Stołeczne Warszawa. To był czas pełen wyzwań i ważnych projektów" - napisał Trzaskowski.

Wskazał, że przez trzy lata kadencji Ejsmont udało się zmniejszyć liczbę wakatów w straży miejskiej o prawie połowę. Zwiększony został za to budżet formacji - z 200 do niemal 315 milionów złotych.

"Uruchomiliśmy w tym czasie także kompleksowy program Warszawa Chroni, w który zaangażowana była także straż miejska. Warszawianki i warszawiacy czują się w mieście bezpiecznie, co potwierdzają kolejne badania w ramach Barometru Warszawskiego. Stolica jest też w wielu rankingach międzynarodowych wskazywana jako jedno z najbezpieczniejszych miast Europy" - zaznaczył prezydent Trzaskowski.

Podziękował Magdalenie Ejsmont za służbę stolicy i życzył powodzenia przy kolejnych wyzwaniach.

Pracowała w służbach specjalnych

Magdalena Ejsmont objęła stanowisko w maju 2022 roku i była pierwszą komendantką stołecznej straży miejskiej w historii. Zastąpiła Zbigniewa Leszczyńskiego, który pełnił tę funkcję przez 16 lat.

Od 2017 roku pracowała w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń. Jest absolwentką Zarządzania Ruchem Lotniczym Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów w zakresie Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Collegium Civitas oraz podyplomowych studiów Psychologii śledczej w praktyce operacyjnej i procesowej w Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.

Przez dekadę pracowała w służbach specjalnych. Zajmowała stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP - zarówno w kraju, jak też za granicą. Służyła w Afganistanie. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz służby specjalne, w tym dotyczące tematyki analizy zagrożeń.