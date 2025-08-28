Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"

Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Nowa komendant chce pokazać, dlaczego praca w straży miejskiej jest ważna (wideo z lipca 2022)
Źródło: TVN24
Z końcem sierpnia służbę w stołecznej straży miejskiej zakończy Magdalena Ejsmont. Funkcję komendantki sprawowała ponad trzy lata. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Komendantka Straży Miejskiej Magdalena Ejsmont z końcem sierpnia kończy swoją służbę dla Miasto Stołeczne Warszawa. To był czas pełen wyzwań i ważnych projektów" - napisał Trzaskowski.

Wskazał, że przez trzy lata kadencji Ejsmont udało się zmniejszyć liczbę wakatów w straży miejskiej o prawie połowę. Zwiększony został za to budżet formacji - z 200 do niemal 315 milionów złotych.

Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo

"Uruchomiliśmy w tym czasie także kompleksowy program Warszawa Chroni, w który zaangażowana była także straż miejska. Warszawianki i warszawiacy czują się w mieście bezpiecznie, co potwierdzają kolejne badania w ramach Barometru Warszawskiego. Stolica jest też w wielu rankingach międzynarodowych wskazywana jako jedno z najbezpieczniejszych miast Europy" - zaznaczył prezydent Trzaskowski.

Podziękował Magdalenie Ejsmont za służbę stolicy i życzył powodzenia przy kolejnych wyzwaniach.

Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Źródło: Rafał Trzaskowski/facebook.com

Pracowała w służbach specjalnych

Magdalena Ejsmont objęła stanowisko w maju 2022 roku i była pierwszą komendantką stołecznej straży miejskiej w historii. Zastąpiła Zbigniewa Leszczyńskiego, który pełnił tę funkcję przez 16 lat.

Od 2017 roku pracowała w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń. Jest absolwentką Zarządzania Ruchem Lotniczym Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów w zakresie Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Collegium Civitas oraz podyplomowych studiów Psychologii śledczej w praktyce operacyjnej i procesowej w Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.

Przez dekadę pracowała w służbach specjalnych. Zajmowała stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP - zarówno w kraju, jak też za granicą. Służyła w Afganistanie. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz służby specjalne, w tym dotyczące tematyki analizy zagrożeń.

Jest projekt budżetu na 2026 rok. Minister finansów: 200 mld złotych na bezpieczeństwo
Dowiedz się więcej:

Jest projekt budżetu na 2026 rok. Minister finansów: 200 mld złotych na bezpieczeństwo

Na żywo

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Trzaskowski/facebook.com

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejskaRafał Trzaskowski
Czytaj także:
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Tak głosowały rady
Śródmieście
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Okolice
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni
Śródmieście
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Okolice
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
METEO
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
Śródmieście
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Okolice
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
Ursynów
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tak się tłumaczyli
Okolice
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Setki kilogramów klefedronu
Okolice
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł
Okolice
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity przed restauracją. Sprawcy sami zgłosili się na policję
Okolice
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
Śródmieście
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci na drodze
Okolice
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
Okolice
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Wola
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski
Kontrole kierowców przewozu osób, zatrzymano czterech cudzoziemców (zdj. ilustracyjne)
Kontrole przy dworcach. Zatrzymali czterech kierowców
Śródmieście
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów drewnianą kantówką
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Pociągi omijały cztery stacje
Komunikacja
Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera
Okolice
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wola
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
Okolice
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty
Okolice
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki