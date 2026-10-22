Napaść w centrum Warszawy. Obława na sprawcę

Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12 przy ulicy Nowogrodzkiej, w okolicach hotelu Novotel.

- Według zgłoszenia, doszło do ataku niebezpiecznym przedmiotem. Ranny został mężczyzna, który został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności. Szukamy sprawcy - zapewnił rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak.

Dodał, że poszkodowany to 58-letni obywatel Indii.

Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek powiedziała, że do ataku doszło prawdopodobnie na tle rabunkowym. Przechodzień miał zostać zaatakowany od tyłu, napastnik chciał mu zabrać plecak. Na chodniku przy Nowogrodzkiej pracują policjanci, widać też ślady krwi.

Pierwsza o sprawie poinformowała Wirtualna Polska.