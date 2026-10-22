Napaść w centrum Warszawy. Obława na sprawcę
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12 przy ulicy Nowogrodzkiej, w okolicach hotelu Novotel.
- Według zgłoszenia, doszło do ataku niebezpiecznym przedmiotem. Ranny został mężczyzna, który został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności. Szukamy sprawcy - zapewnił rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak.
Dodał, że poszkodowany to 58-letni obywatel Indii.
Reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek powiedziała, że do ataku doszło prawdopodobnie na tle rabunkowym. Przechodzień miał zostać zaatakowany od tyłu, napastnik chciał mu zabrać plecak. Na chodniku przy Nowogrodzkiej pracują policjanci, widać też ślady krwi.
Pierwsza o sprawie poinformowała Wirtualna Polska.
Źródło: tvnwarszawa.pl