Stolica świętuje niepodległość

Dzień Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły uroczystości składania wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości. W Belwederze, prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe, następnie udał się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie odbyła się msza św. w intencji ojczyzny. O 11:11, rozpoczął się 34. Bieg Niepodległości.

Trzaskowski podkreślił, że bardzo ważne jest, "żebyśmy tego dnia byli razem". Zaprosił też do wspólnych obchodów święta m.in. pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz na koncert "Wspólna Niepodległa" na Cytadeli Warszawskiej.

- Wybraliśmy (to - red) miejsce nieprzypadkowo, to jest miejsce symboliczne, które bardzo mocno wiąże się z twardą postawą polskiego społeczeństwa, wtedy, kiedy ta twarda postawa była potrzebna - powiedział również prezydent Warszawy.

Zapłonęła Świeca Niepodległości

Wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości

Odznaczenia Orła Białego

"Naszą siłą jest bezpieczeństwo"

Jak przypomniała KPRM, 11 listopada to dzień w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. - To dzień w którym Polska odrodziła się na nowo. Polska musi być bezpieczna, żebyśmy mogli dalej cieszyć się niepodległością - podkreślono w filmie dołączonym do komunikatu.