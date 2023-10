Sąd przedłużył areszt podejrzanemu o korupcję wiceburmistrzowi Pragi Południe

Decyzją sądu do 7 stycznia 2024 roku podejrzany o korupcję wiceburmistrz Pragi Południe Adam C. pozostanie w areszcie. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej C. przedstawiono zarzuty korupcyjne.

- Sąd uwzględnił wniosek prokuratury dotyczący tymczasowego aresztu dla byłego wiceburmistrza Pragi-Południe Adama C. i przedłużył go do 7 stycznia - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

W lipcu 2023 roku funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali Adama C. byłego już wiceburmistrza Pragi-Południe oraz Jacka G. naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe.

Chodzi o śledztwo dotyczące przestępstw korupcyjnych. Oprócz dwóch urzędników zatrzymano też dwóch przedsiębiorców.

Co zarzucają mu śledczy?

"Zatrzymany Adam C., wiceburmistrz Pragi-Południe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjął i zaewidencjonował w księgach spółki oraz użył w składanych deklaracjach poświadczającą nieprawdę fakturę na kwotę 492 tys. zł, przez co naraził Skarb Państwa na straty z tytułu należności VAT" - informowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Podawała też, że w śledztwie ustalono, że Adam C. prowadził działalność zawodową wbrew ustawowemu zakazowi.

Prokuratura dodawała, że ponadto działając z innym deweloperem udzielił korzyść osobistą w postaci zatrudnienia na stanowisku naczelnika wydziału architektury i budownictwa urzędu dzielnicy Praga-Południe urzędnikowi dzielnicy Rembertów Janowi G. w zamian za wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego z naruszeniem przepisów prawa procesowego, tj. bez powiadomienia o wydaniu tych decyzji osób będących stronami postępowania.

Większy zysk z inwestycji

Wiceburmistrz i inny deweloper byli zainteresowani uzyskaniem pozwolenia na budowę na korzystnych dla siebie warunkach, co pozwalało na osiągnięcie większego zysku z planowanej inwestycji. "W obawie, że właściciele sąsiednich działek taki proces mogliby zablokować, postanowili wpłynąć na urzędnika składając mu propozycję korupcyjną, aby wydał decyzję bez powiadamiania stron. Ponadto Adam C. przekazał zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy informacje, które posiadał z racji wykonywanych czynności służbowych na temat nieruchomości znajdujących się we władaniu miasta, do czego nie było podstaw faktycznych i prawnych. W ten sposób przekroczył uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny" - wyjaśniała prokuratura.

W sprawie zatrzymano jeszcze dwóch przedsiębiorców.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. korupcji czynnej i biernej, podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz wystawienia i użycia nierzetelnej faktury.

