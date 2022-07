Tor kolarski Orzeł jak Otwarta Ząbkowska. Aktywiści proponują, urząd mówi "nie"

Teren dawnego klubu sportowego Orzeł przy Podskarbińskiej chcą otworzyć na weekendowe potańcówki, kino plenerowe i sportowe wydarzenia. Aktywiści z inicjatywy Nowe Dynasy proponują, by tymczasowo służył on mieszkańcom, wzorem Otwartej Ząbkowskiej. Urzędnicy pomysł już znają, ale nie zamierzają wcielać go w życie.

Władze Pragi Południe od dawna zapowiadają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości toru kolarskiego Orzeł. Aktywiści zarzucają, że przez ostatnie lata nic się w tej sprawie nie dzieje, poza rosnącą listą wymówek, dlaczego nie nadszedł jeszcze dobry moment na rozpoczęcie debaty. Tymczasem w okolicy powstają nowe osiedla, a mieszkańcom brakuje terenów sportowo-rekreacyjnych i zieleni.

Przygotowali list otwarty do burmistrza

Przedstawiciele inicjatywy Nowe Dynasy mają pomysł, by tymczasowo zagospodarować ten teren i udostępnić go mieszkańcom, zanim powstanie docelowa wizja wykorzystania tej przestrzeni. Przygotowali list otwarty, pod którym podpisało się kilkanaście warszawskich stowarzyszeń i organizacji - między innymi Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenie Wiatrak, Fundacja Maraton Warszawski, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz czy Targ Śniadaniowy.

W liście do władz dzielnicy proponują, by teren dawnego KS Orzeł był - wzorem Otwartej Ząbkowskiej czy Otwartego Jazdowa - czasowo udostępniany mieszkańcom, lokalnym stowarzyszeniom i firmom w celu "zainicjowania tam interdyscyplinarnych działań społecznokulturalnych i edukacyjnych, angażujących różne dziedziny rekreacji, sztuki i sportu". "Dzięki tego typu działaniom odseparowane od reszty miasta zielone serce dzielnicy miałoby szansę stać się - przynajmniej czasowo - ogólnodostępnym miejscem spotkań, relaksu i rekreacji: kinem, sceną, warsztatem, pracownią, ogrodem, klubem poetyckim lub sportowym" - wyliczają.

Taką funkcję teren przy Podskarbińskiej mógłby pełnić w weekendy przez kilka miesięcy w roku. "Po niewielkich modyfikacjach mógłby też służyć jako atrakcja dla dzieci i młodzieży w postaci skateparku lub pumptracka. Asfaltowa nawierzchnia wokół toru natomiast doskonale nadaje się do organizowania wydarzeń sąsiedzkich typu targi śniadaniowe czy giełda staroci" - przekonują.

Aktywiści mają plan dla zabytkowego toru

Autorzy listu uważają, że realizacja ich pomysłu będzie wymagała niewielkich nakładów finansowych. Jako konieczne prace wskazują uporządkowanie terenu i zabezpieczenie elementów oryginalnej architektury, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.

Chcieliby też, by dzielnica zadbała o tamtejszą zieleń. "Nieocenioną wartością tego miejsca jest przyroda, która pozostawiona latami odłogiem, już nie przypomina starannie zaprojektowanych, urządzonych i zadbanych parków oraz skwerów. Jest za to okazała w swojej naturalności. Nie tylko tworzy kameralną atmosferę, lecz także zapewnia chłód w upalne dni czy osłonę od wiatru i ulicznego hałasu. Stwarza zatem idealne warunki by mógł funkcjonować tam chociażby społecznościowy ogród sąsiedzki" - oceniają.

Jak przekazali przedstawiciele inicjatywy Nowe Dynasy, list trafił 23 czerwca w ręce burmistrza Pragi Południe Tomasza Kucharskiego. "Podczas spotkania burmistrz z zainteresowaniem wysłuchał naszej propozycji. Ujawnił też, iż oczekiwane od trzech lat konsultacje społeczne mają się rozpocząć już po wakacjach bieżącego roku" - informują w mediach społecznościowych. Dodają też, że zaoferowali oprowadzanie po zabytkowym obiekcie dla osób, które chciałyby poznać lepiej teren przy Podskarbińskiej. Z ich relacji wynika, że pomysł "spotkał się z aprobatą włodarza dzielnicy".

Dzielnica odrzuca pomysł aktywistów

Rzecznik Pragi Południe Andrzej Opala potwierdza, że konsultacje społeczne ruszą po wakacjach. - Uchwalono, że odbędą się one w dniach 15 września - 14 października 2022 roku - informuje.

Studzi jednak zapał aktywistów do wcześniejszego otwierania toru dla mieszkańców. - Nie ma możliwości udostępnienia go osobom postronnym. Przy aktualnym stanie technicznym byłego toru nikt nie weźmie odpowiedzialności za zdrowie i życie odwiedzających to miejsce. Dzielnica już poniosła koszty w wysokości około 900 tysięcy złotych, by ten teren uprzątnąć. Uważamy, że przed konsultacjami nie ma sensu inwestować większych środków - zaznacza rzecznik.

Wyjaśnia też, że przedstawiciele inicjatywy Nowe Dynasy zostali poinformowani o tej sytuacji podczas spotkania z burmistrzem Kucharskim. Jak wskazuje obecnie nie ma wstępu na teren toru, a przebywanie tam jest nielegalne i niebezpieczne. - Tymczasowe zagospodarowanie terenu toru kolarskiego według pomysłu Nowych Dynasów, który wskazano w liście otwartym do burmistrza, kłóci się z powyższymi zasadami, a ponadto z góry zakłada przyszłą funkcję tego terenu, bez konsultacji - twierdzi Opala.

- Dzielnica nie ma konkretnego planu zagospodarowania i przeznaczania tego terenu, gdyż będzie w tym wypadku jedynie wykonawcą woli większości mieszkańców Kamionka i dzielnicy Praga-Południe - zapowiada. - Uważamy, że głos inicjatywy Nowe Dynasy jest jedną z wielu propozycji, jakie pojawiają się podczas spotkań z burmistrzem, a nie punktem wyjścia do konsultacji - dodaje.

Jest jeden pozytyw. Rzecznik przyznaje, że podczas spotkania z aktywistami doszło do porozumienia w sprawie wspominanych wcześniej spacerów z przewodnikiem po terenie dawnego KS "Orzeł". Jak zapowiada, odbędą się trzy takie spotkania. Mieszkańcy będą mogli pod opieką działaczy lokalnych i urzędników zobaczyć, jaki jest stan obiektu. - Chodzi o to, by mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wyrobili sobie zdanie, co chcieliby widzieć w tym miejscu i jak ich zdaniem powinniśmy zagospodarować ten teren - wskazuje.

Zamieszanie wokół planu miejscowego dla Podskarbińskiej

Betonowy welodron w trójkącie Mińskiej, Podskarbińskiej i Stanisławowskiej uruchomiono w 1972 roku. W latach 70. i 80., rozgrywano tu zawody, które przyciągały kolarskie sławy - Czesława Langa, Mirosława Jurka, Szymona Kornackiego i wielu innych. Lata świetności ma za sobą. Z początkiem lat 90. został wyłączony z eksploatacji. W opłakanym stanie jest też hala, która powstała tam jako pierwsza - oddano ją do użytku jeszcze w 1939 roku. Budynek zaprojektowało dwóch wybitnych architektów Maciej Nowicki i Zbigniew Karpiński.

Urzędnicy zapewniali, że sport pozostanie na Podskarbińskiej, a obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Głosy, co do zagospodarowania terenu są podzielone - jedni chcą przywrócenia działalności toru kolarskiego, inni zielonego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Aktywiści od dawna zabiegają o tę pierwszą opcję. W ubiegłym roku pojawiła się koncepcja rewitalizacji welodromu autorstwa Zofii Koniecko.

