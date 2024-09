Tajemnica znikającego wózka

Warszawscy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, że w parku w zbiegu Kobielskiej i Podskarbińskiej przebywa mężczyzna z niepełnosprawnością, który nie ma jak wrócić do domu, ponieważ zniknął jego wózek inwalidzki. Pomogli i odnaleźli wózek - stał przed drzwiami mieszkania mężczyzny.

W czwartek po godzinie 15 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie od dwojga pracowników pomocy społecznej, którzy tego dnia przyszli odwiedzić swojego 65-letniego podopiecznego w mieszkaniu przy Kobielskiej. Nie było go w domu, ale gdy przechodzili koło parku Obwodu Praga AK zauważyli, że siedzi na ławce.

Nie miał swojego wózka

Pracownicy OPS zaproponowali, że pomogą mu wrócić do mieszkania. W pobliżu nie było jednak jego wózka, na którym porusza się od kilku lat. Sprowadzili więc wózek zastępczy, ale o wniesienie podopiecznego na drugie piętro poprosili strażników miejskich.

"Mężczyzna czuł się dobrze, był trzeźwy. Nie chciał, byśmy wezwali pogotowie. Mówił, że choć nie lubi, to godzinami siedzi w domu, bo w jego bloku nie ma windy, a on ma problem z nogami i boli go biodro, więc przejście kilku kroków sprawia mu ból. Dodał, że nie wie, gdzie jest jego wózek" - powiedzieli, cytowani w komunikacie, funkcjonariusze, którzy pomogli mężczyźnie.