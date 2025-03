Wyjeżdżał z parkingu, uderzył w radiowóz straży miejskiej, odmówił badania alkomatem

Zderzenie na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W piątek rano na Grochowskiej doszło do zderzenia radiowozu straży miejskiej i samochodu osobowego. Do szpitala trafiła strażniczka miejska. Kierowca pojazdu osobowego został zabrany na badania krwi, ponieważ odmówił badania alkomatem. Są utrudnienia w ruchu.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu Grochowskiej i Siennickiej. - Kierowca samochodu osobowego wyjeżdżał z parkingu i zderzył się z radiowozem straży miejskiej. Na miejsce przyjechała policjanci. Umieścili kierowcę w radiowozie. Jedną osobę zabrała karetka - przekazał nasz reporter.

Jak powiedział nam sierżant Przemysław Furgała z Komendy Stołecznej Policji do zdarzenia doszło na wysokości adresu Grochowska 41.

- Zderzyły się pojazd straży miejskiej oraz osobowy saab. Do szpitala zabrana została funkcjonariuszka straży miejskiej, która była pasażerką. Kierowca - strażnik miejski był trzeźwy. Natomiast kierowca saaba odmówił badania alkomatem. Został zabrany do szpitala na badania krwi - poinformował policjant. Dodał, że na odcinku od Podskarbińskiej do ronda Wiatraczna występują utrudnienia w ruchu.

O utrudnieniach ostrzega też Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania GROCHOWSKA / SIENNICKA występują utrudnienia w kursowaniu linii 125. Linia kierunek MIĘDZYLESIE została skierowana na trasę objazdową ulicami : GROCHOWSKA – MIĘDZYBORSKA – AL.WASZYNGTONA – RONDO WIATRACZNA – GROCHOWSKA . Czasowo zawieszone zostało funkcjonowanie przystanku MIĘDZYBORSKA 02 . W zastępstwie obowiązuje przystanek MIĘDZYBORSKA 08" - czytamy w komunikacie.

