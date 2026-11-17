Praga Południe Dźwigi przy Stadionie Narodowym. Zdejmują logo sponsora Dariusz Gałązka |

Trwa demontaż logo PGE Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Umowa sponsorska między operatorem stadionu, czyli spółką PL.2012+ a PGE Polską Grupą Energetyczną wygasła 14 listopada. Małgorzata Bajer, rzeczniczka PL.2012+ wyjaśnia, że usuwanie logotypów z obiektu jest "naturalnym następstwem" zakończenia współpracy. Jak dodaje, ekipa przystąpiła do demontażu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Pytana o to, kiedy na stadionie pojawi się logotyp nowego partnera, Bajer powtarza jedynie, że trwa usuwanie oznaczeń poprzedniego. Rzeczniczka operatora nie podaje terminu zakończenia demontażu, ani montażu nowych oznaczeń.

Demontaż logo PGE na Narodowym Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dźwig przy Narodowym. Zdejmują logo PGE Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

PGE było w nazwie stadionu od 2015 roku

PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem tytularnym stadionu w lipcu 2015 roku. Obiekt przyjął wówczas komercyjną nazwę "PGE Narodowy". Rok później na jego koronie zainstalowano dwa podświetlane napisy tej treści.

W październiku 2021 roku spółka energetyczna i operator stadionu podpisali kolejną, pięcioletnią umowę sponsorską.

Od 15 listopada obiekt ponownie funkcjonuje pod nazwą "Stadion Narodowy w Warszawie". Ma ona obowiązywać do czasu oficjalnego ogłoszenia nowego partnera tytularnego. W sierpniu portal Meczyki.pl ujawnił, że będzie nim Orlen, a obiekt będzie nazywał się "Orlen Narodowy".