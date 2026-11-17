Dźwigi przy Stadionie Narodowym. Zdejmują logo sponsora
Umowa sponsorska między operatorem stadionu, czyli spółką PL.2012+ a PGE Polską Grupą Energetyczną wygasła 14 listopada. Małgorzata Bajer, rzeczniczka PL.2012+ wyjaśnia, że usuwanie logotypów z obiektu jest "naturalnym następstwem" zakończenia współpracy. Jak dodaje, ekipa przystąpiła do demontażu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Pytana o to, kiedy na stadionie pojawi się logotyp nowego partnera, Bajer powtarza jedynie, że trwa usuwanie oznaczeń poprzedniego. Rzeczniczka operatora nie podaje terminu zakończenia demontażu, ani montażu nowych oznaczeń.
PGE było w nazwie stadionu od 2015 roku
PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem tytularnym stadionu w lipcu 2015 roku. Obiekt przyjął wówczas komercyjną nazwę "PGE Narodowy". Rok później na jego koronie zainstalowano dwa podświetlane napisy tej treści.
W październiku 2021 roku spółka energetyczna i operator stadionu podpisali kolejną, pięcioletnią umowę sponsorską.
Od 15 listopada obiekt ponownie funkcjonuje pod nazwą "Stadion Narodowy w Warszawie". Ma ona obowiązywać do czasu oficjalnego ogłoszenia nowego partnera tytularnego. W sierpniu portal Meczyki.pl ujawnił, że będzie nim Orlen, a obiekt będzie nazywał się "Orlen Narodowy".