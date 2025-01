Za rozbiórkę kiosku zapłaci właściciel, "tanio nie będzie"

W nielegalnej budce ktoś urządził sobie mieszkanie i "kasyno" Źródło: ZDM

We współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Dzielnicy Praga-Południe udało się doprowadzić do likwidacji kolejnego nielegalnego kiosku.

Nieczynny od lat kiosk już nie straszy

"Tym razem buldożer sprawiedliwości zawitał w al. Stanów Zjednoczonych. Kiosk był nieczynny od wielu lat. Jego właściciel, pomimo wielokrotnych nakazów rozbiórki, nie zdecydował się tego zrobić. Teraz może spodziewać się rachunku za m.in. rozbiórkę i wszystkie czynności administracyjne - jedno jest pewne - tanio nie będzie" - czytamy na facebookowym profilu Zarządu Dróg Miejskich.

Zdaniem drogowców najważniejsze jest to, że kiosk nie straszy już w okolicy. Zapowiadają też kolejne działania w zakresie usuwania nielegalnych budowli.

Szpecąca buda kolidowała z ważną inwestycją

To nie pierwsza taka zaplanowana przez ZDM akcja. W listopadzie zeszłego roku informowaliśmy o wyburzeniu innego blaszanego kiosku. Szpecąca krajobraz buda dodatkowo kolidowała z ważna inwestycją. Znajdowała się na terenie budowy nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Drogowcy sprawdzili też, co kryło jej wnętrze. Dziwiło, że ktoś postanowił tam mieszkać. Do tego budka wciąż miała dostęp do prądu. Równie zaniedbana jak budynek instalacja elektryczna była zagrożeniem zarówno dla przebywających w środku, jak i w pobliżu budynku. Oczom urzędników ukazały się zniszczone dokumenty, automaty do gier a na stolikach przekąski i niedopałki. Okazało się, że na zapleczu nielegalnego "kasyna" ktoś urządził sobie "mieszkanie". Jego standard daleko odbiegał od akceptowalnego.

ZDM już od kilku lat prowadzi intensywne "oczyszczanie" miasta ze szpetnych obiektów. To nie tylko usuwanie budek, które bez zgody miasta znajdują się w pasie drogowym, to także sprawdzanie nośników reklamowych. Efekty pracy urzędników to rezultat całodobowej kontroli pasa drogowego, którą przeprowadzają w ramach bieżących obowiązków. Jednak często również mieszkańcy są cennym źródłem informacji o nielegalnych obiektach. Najprostszym sposobem przesłania zgłoszenia przez mieszkańca jest Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, można to zrobić za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej lub telefonicznie.

