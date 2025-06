Zinedine Zidane zostawił autograf na praskim murze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Zinedine Zidane, ikona francuskiej piłki i gwiazdor Realu Madryt, 17 lat temu odwiedził Pragę Północ. Na początku czerwca 2008 roku wziął udział w otwarciu Świetlicy Socjoterapeutycznej "Mały Książę", mieszczącej się zrewitalizowanej kamienicy przy Ząbkowskiej. "Zizou" był wówczas ambasadorem jednej ze światowych marek, organizujących dziecięce turnieje piłkarskie i oraz inne działania charytatywne na rzecz najmłodszych.

Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia przenieśli się do siedziby Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w budynku przy Targowej 82. Po konferencji prasowej na jego tyłach otwarte zostało boisko. W inauguracyjnym meczu Zidane zagrał z praskimi dziećmi.

Była gwiazda światowego futbolu Zinedine Zidane gra w piłkę z młodym zawodnikiem na Pradze Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP

"Zizou" zostawił autograf

Przy okazji otwarcia boiska na ścianie sąsiedniego budynku powstał mural z hasłem "Uwierz w swoje marzenia". Były piłkarz podpisał się na nim sprayem.

Zinedine Zidane podpisuje się sprayem na ścianie na warszawskiej Pradze w czerwcu 2008 roku Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP

"Boisko już dziś nie istnieje, ale mur z podpisem słynnego piłkarza wciąż tam jest. Niestety intensywnie odpada z niego tynk, co może wkrótce doprowadzić do utraty tego nietypowego ale cennego elementu warszawskiego krajobrazu" - zauważył w interpelacji skierowanej do władz miasta Jan Mencwel, radny Razem i Miasto Jest Nasze.

Radny zwrócił się do urzędników z pytaniem o możliwość przeprowadzenia prac mających na celu zabezpieczenie napisu i zachowanie go w tym samym miejscu. Zaproponował, żeby w razie braku takiej możliwości, przenieść autograf Zidane'a w inne miejsce, na przykład do zbiorów Muzeum Warszawskiej Pragi.

Podpis ukryty za zaparkowanymi autami

Nasz reporter Klemens Leczkowski odwiedził we wtorek praskie podwórko. Jak opisuje, dziś śladów po boisku już nie ma. W części sąsiadującej bezpośrednio z budynkiem, na którym mieści się mural, jest obecnie parking wysypany kruszywem.

Na zdjęciach widzimy, że mural jest w opłakanym stanie. Część napisu zniknęła razem z odpadającym tynkiem. Sam podpis Zinedine Zidane'a też nie jest już kompletny. Większość liter "i" oraz "d" wykruszyła się.

